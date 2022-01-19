Дальневосточную рыбу стали чаще возить по железной дороге

Железнодорожные перевозки рыбной продукции из Приморского края в 2021 г. увеличились в 1,4 раза по сравнению с предшествующим годом. Самый большой объем таких грузов отправился в Московский регион.

В 2021 г. по железной дороге из Приморского края отправлено 680 тыс. тонн рыбной продукции, сообщали Fishnews в пресс-службе ОАО «РЖД». Отмечено: это рекордный показатель за все время работы холдинга и на 37,3% больше, чем было перевезено в 2020 г. По данным РЖД, в декабре погружено 70,1 тыс. тонн (+43,1% к декабрю предшествующего года).

Перевозка рыбы и морепродуктов в контейнерах с начала 2021 г. составила 433,6 тыс. тонн (+34,8%), в рефрижераторных вагонах отправлено 246 тыс. тонн (+42%).

Основной объем рыбной продукции отгружен в адрес грузополучателей Московского региона (282 тыс. тонн), Урала (128,3 тыс. тонн) и Сибири (92,6 тыс. тонн), привели данные в РЖД.

Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в течение 2021 г. составили 90,8 тыс. тонн. За декабрь в Китай отправлено 16,1 тыс. тонн. В пресс-службе напомнили, что железнодорожный маршрут в КНР работает с мая прошлого года. Он стали альтернативой доставке автотранспортом из-за карантинных ограничений.

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