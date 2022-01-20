Остался без дома: специалисты заявили о проблеме реликтового краба

На Крымском полуострове была проведена осенняя расчистка верховий реки Бельбек. В результате этих работ разрушены и завалены норы «краснокнижного» краба Potamon ibericum, сообщает Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.

Небольшой краб Potamon ibericum (он же крымский пресноводный, кавказский пресноводный и потамон крымский) является реликтом. Он внесен в красные книги Республики Крым, Севастополя, Республики Адыгея, Краснодарского края, в красный список Международного союза охраны природы, а с 2020 г. — в Красную книгу РФ.

Изучением этого вида в ИнБЮМ занимается старший научный сотрудник отдела ихтиологии Светлана Статкевич. Вместе с коллегами она регулярно проводила экспедиции в верховье Бельбека, где река сливается с Коккозкой недалеко от села Аромат.

Недавно институт узнал: в этом районе проводили расчистку русла реки для увеличения заполнения Бельбекского водозабора, построенного близ села Верхнесадовое. «На реке Бельбек в ходе расчистки 1 км русла специалисты устранили несколько наносов и вывезли около 7 куб. м мусора», — сообщила пресс-служба правительства Севастополя 9 ноября.

В начале декабря сотрудники ИнБЮМ отправились изучить ситуацию на месте. «Пресноводный краб строит свои норы как вблизи воды, так и в русле реки под камнями, однако в результате проведенных очистных работ они оказались погребены под слоем грунта и камней, или же просто разрушены. Количество погибших при этом особей, которые в это время года уже находятся в норках, на основании проведенных ранее учетов, может достигать сотни экземпляров», — рассказали Fishnews в пресс-службе института.

В ИнБЮМ также обратили внимание, что ранее в реке имелись заводи, служившие пристанищем для рыб. Теперь же русло Бельбека одинаково глубокое и широкое на всем протяжении, отметили в институте.

«Вполне очевидно, что проведенные работы имели благие намерения, такие как обеспечение Севастополя водой, предотвращение затопления близлежащих сел в период паводков, уборка мусора. Тем не менее, возможно, следовало провести данные работы более щадящим способом, например, с привлечением людей, а не тяжелой техники и с учетом сохранения мест обитания единственного десятиногого ракообразного, обитающего в реке Бельбек», — подчеркнули ученые.

Полностью оценить нанесенный ущерб получиться только весной, по окончании зимовки краба.

Фотографии предоставлены пресс-службой ИнБЮМ.

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