Камчатская полиция подсчитала изъятое у браконьеров

В 2021 г. полицейские Камчатского края зарегистрировали на 5% меньше преступлений, связанных с незаконным промыслом, по сравнению с предыдущим годом. На заседании региональной коллегии УМВД озвучили объемы изъятых у браконьеров лососей и икры.

Итоги работы в прошедшем году подвели на заседании коллегии УМВД России по Камчатскому краю. Преступлений в сфере незаконной добычи водных биоресурсов по сравнению с прошлым годом зафиксировано меньше на 5%.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, у браконьеров изъято свыше 70 тонн рыбы лососевых видов и более 17 тонн икры.

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