Российские рыбаки показывают стабильный результат на Балтике

Атлантический филиал ВНИРО проанализировал результаты отечественного промысла в Балтийском море за 2021 г. Освоение допустимого улова в последние четыре года остается на высоком уровне.

Российские рыбаки работают в 26-м и 32-м подрайонах ИКЕС. Основные объекты лова — треска, балтийская сельдь (салака), шпрот (килька) и речная камбала. Основу сырьевых ресурсов составляет шпрот и сельдь. На долю донных видов рыб приходилось в среднем не более 10% от общего вылова в море, а в 2020-2021 гг. этот показатель не достиг и 2%, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

За прошлый год организации нашей страны выбрали 88,5% российского общего допустимого улова — это порядка 89 тыс. тонн. Освоение соответствует уровню предыдущих трех лет: в 2018-2020 гг. добывалось 88,5-90% от ОДУ. В 2016-2017 гг. показатели были несколько ниже: 82-83%.

Количество судосуток на пелагическом промысле в 26-м подрайоне ИКЕС в 2021 г. снизилось по сравнению с 2018 и 2020 гг. и было на уровне 2016-2017 гг. Средняя производительность российских рыбодобывающих судов в 2016-2021 гг. была на стабильном уровне и колебалась в пределах 15-16 тонн за сутки.

Количество судосуток в 32-м подрайоне, напротив, выросло. Средняя производительность судов в 2021 г. увеличилась до 18,6 тонны в сутки по сравнению с показателем 2020 г.

На донном траловом промысле количество судосуток лова увеличилось по сравнению с 2020 г., но при этом было ниже уровня 2017-2019 гг. Уловы на усилие трески уменьшились, показатели добычи речной камбалы стабильны на протяжении последних лет.

Что с сырьевой базой

Результаты исследований АтлантНИРО и данные институтов прибалтийских стран показали, что на фоне современных климатических изменений значительно усилились потенциальные прямые и косвенные эффекты абиотических факторов (т.е. факторов неживой природы), влияющих на состояние запасов трески, сельди и шпрота Балтийского моря.

Наиболее выраженное негативное влияние условий среды отмечено для запаса трески. Он находится на исторически минимальном уровне, который, вероятно, сохранится и в ближайшей перспективе, рассказали в филиале.

При неизменных текущих абиотических условиях, по данным ученых, следует ожидать сохранение современного уровня запаса шпрота (кильки). Его параметры находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности.

Запас балтийской сельди демонстрирует тенденцию к небольшому снижению. Его величина приблизилась к границе предельных значений, что в ближайшее время может привести к сокращению вылова.

Запасы камбаловых видов рыб (речная камбала, морская камбала, камбала-тюрбо) находятся в биологически безопасных пределах.

Графики предоставлены АтлантНИРО. Они подготовлены по данным ССД из информационного узла Отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов.

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