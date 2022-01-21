Новости
Промысел сельди на Балтике. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Российские рыбаки показывают стабильный результат на Балтике

Атлантический филиал ВНИРО проанализировал результаты отечественного промысла в Балтийском море за 2021 г. Освоение допустимого улова в последние четыре года остается на высоком уровне.

Российские рыбаки работают в 26-м и 32-м подрайонах ИКЕС. Основные объекты лова — треска, балтийская сельдь (салака), шпрот (килька) и речная камбала. Основу сырьевых ресурсов составляет шпрот и сельдь. На долю донных видов рыб приходилось в среднем не более 10% от общего вылова в море, а в 2020-2021 гг. этот показатель не достиг и 2%, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

Карта подрайонов ИКЕС и исключительных экономических зон государств Балтийского региона

За прошлый год организации нашей страны выбрали 88,5% российского общего допустимого улова — это порядка 89 тыс. тонн. Освоение соответствует уровню предыдущих трех лет: в 2018-2020 гг. добывалось 88,5-90% от ОДУ. В 2016-2017 гг. показатели были несколько ниже: 82-83%.

Российский ОДУ, фактический вылов и процент освоения ВБР в 26 и 32 подрайонах ИКЕС Балтийского моря в 2021 г.

Количество судосуток на пелагическом промысле в 26-м подрайоне ИКЕС в 2021 г. снизилось по сравнению с 2018 и 2020 гг. и было на уровне 2016-2017 гг. Средняя производительность российских рыбодобывающих судов в 2016-2021 гг. была на стабильном уровне и колебалась в пределах 15-16 тонн за сутки.

Количество судосуток и средняя производительность за сутки российских рыболовных судов в 26 и 32 подрайонах ИКЕС Балтийского моря в 2021 г. – пелагический лов.

Количество судосуток в 32-м подрайоне, напротив, выросло. Средняя производительность судов в 2021 г. увеличилась до 18,6 тонны в сутки по сравнению с показателем 2020 г.

На донном траловом промысле количество судосуток лова увеличилось по сравнению с 2020 г., но при этом было ниже уровня 2017-2019 гг. Уловы на усилие трески уменьшились, показатели добычи речной камбалы стабильны на протяжении последних лет.

Количество судосуток и средняя производительность за сутки российских рыболовных судов в 26 подрайоне ИКЕС Балтийского моря в 2021 г. – донный траловый лов

Что с сырьевой базой

Результаты исследований АтлантНИРО и данные институтов прибалтийских стран показали, что на фоне современных климатических изменений значительно усилились потенциальные прямые и косвенные эффекты абиотических факторов (т.е. факторов неживой природы), влияющих на состояние запасов трески, сельди и шпрота Балтийского моря.

Наиболее выраженное негативное влияние условий среды отмечено для запаса трески. Он находится на исторически минимальном уровне, который, вероятно, сохранится и в ближайшей перспективе, рассказали в филиале.

При неизменных текущих абиотических условиях, по данным ученых, следует ожидать сохранение современного уровня запаса шпрота (кильки). Его параметры находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности.

Запас балтийской сельди демонстрирует тенденцию к небольшому снижению. Его величина приблизилась к границе предельных значений, что в ближайшее время может привести к сокращению вылова.

Запасы камбаловых видов рыб (речная камбала, морская камбала, камбала-тюрбо) находятся в биологически безопасных пределах.

Графики предоставлены АтлантНИРО. Они подготовлены по данным ССД из информационного узла Отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУ
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

Руководитель холдинга DEGA

Надежда ДЬЯКОВА

Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Будущее — в развитии российской рыбопереработки

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Цель по развитию берега должна быть достигнута

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

Сергей ГУДКОВ

В борьбе с фальсификатом важна системная работа

Все материалы

Крупным планом

Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

От переработки лосося до перевозки краба

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.