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Ученые прогнозируют снижение запасов охотоморского минтая

Минтай Охотского моря добавил пессимизма

Исследования 2021 г. дали основу для негативных прогнозов по минтаю Охотского моря: с 2024 г. возможно существенное снижение запасов, что заставит сокращать допустимый улов, заявили во ВНИРО.

Доклады о запасах и перспективах промысла охотоморского минтая и балтийской трески заслушали на заседании профильного научно-консультативного совета при Совете по науке при руководителе Росрыболовства.

Основой для прогнозов по минтаю послужили результаты, которые специалисты дальневосточных филиалов ВНИРО получили при научно-исследовательских работах и промысловом мониторинге в 2021 г. Ученые опирались на применение двух методов оценки запасов минтая - ихтиопланктонном и траловом. Расчеты показали снижение численности рыб по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным, полученным с использованием тралового метода (служит базовым для оценки биомассы), промысловый запас североохотоморского минтая оценен в 15 млн. тонн. Численность поколений 2014-2016 гг. рождения, составляющих основу промысловых уловов, определена на уровне среднемноголетних значений.

«Следует отметить, что, несмотря на высокую численность выметанной икры, учтенную при выполнении ихтиопланктонных съемок, отмечена низкая урожайность поколений 2017-2020 годов рождения. Это очень тревожный сигнал, который в недалеком будущем может негативно отразиться на состоянии запасов минтая Охотского моря. Таким образом, начиная с 2024 года возможно существенное снижение запасов минтая, что повлечет за собой снижение ОДУ», — заявили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Представленные материалы послужат основой для формирования прогноза общего допустимого улова на 2023 г.

На что откликнулась треска Балтики

В докладе по треске Балтийского моря были рассмотрены результаты многолетних исследований, которые получили в рамках научно-исследовательских работ и промыслового мониторинга специалисты Атлантического филиала ВНИРО.

Результаты исследований в 26-м подрайоне ИКЕС (экономзона РФ) свидетельствуют о тенденции снижения темпов роста. Современное повышение температуры воды в Балтийском море, наряду с расширением акватории с дефицитом кислорода (в том числе через влияние последнего фактора на сужение спектра объектов питания трески), являются основными абиотическими факторами, определяющими негативные изменения в состоянии запасов восточнобалтийской трески в последние годы, отметили в институте.

В качестве рекомендаций предложено продолжить такие исследования для мониторинга запасов трески Балтийского моря и условий ее обитания.

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