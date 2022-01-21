ЮКРК реализовал проект рыбомучного завода на Кунашире

Южно-Курильский рыбокомбинат ввел в эксплуатацию рыбомучной завод на острове Кунашир. Заявленная стоимость проекта — 1,1 млрд рублей.

Договор с норвежско-тайскими партнерами на производство основного оборудования был подписан в 2017 г. на площадке рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге. Пока шло изготовление, на Кунашире приступили к возведению здания будущего завода размерами 30 на 90 метров и 16 метров в высоту.

Не обошлось без проблем. Когда пришло время финального монтажа и пусконаладочных работ, иностранные специалисты не смогли приехать на Кунашир из-за перекрытых границ. По контракту с Южно-Курильским комбинатом монтаж оборудования вела российская компания. А специалисты из Таиланда контролировали ход работ в режиме онлайн.

Расчетный годовой выпуск продукции — более 8 тыс. тонн. Из них 5 тыс. тонн – рыбная мука, остальное — рыбий жир, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Производство включает полный цикл по переработке сырья, выпуску и упаковке готовой продукции. Основным сырьем для производства рыбной муки и жира будут отходы от переработки (рыбные головы, кости, субпродукты), а также мелкая скумбрия и иваси.

Предполагается выпуск рыбной муки с максимальным содержанием протеина. Эта мука может быть использована для производства различных видов кормов, в том числе для рыбоводства.

«Мы выпустили пробную партию продукции и направили ее для изучения производителям кормов для сельскохозяйственных животных и рыб. И получили самые высокие оценки», — рассказал генеральный директор ЮКРК Константин Коробков.

«Запуск цеха в Южно-Курильске решает сразу несколько важнейших социальных и экономических задач. В районе, где проживает 12 тыс. человек, создано 46 новых рабочих мест. Это помогает закрепить население на отдаленной российской территории. Также увеличатся доходы регионального и местного бюджетов. При этом мы внедряем технологии, позволяющие рационально использовать природные ресурсы, беречь окружающую среду», — прокомментировал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews