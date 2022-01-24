Россельхознадзор призвал экспортеров рыбы соблюдать требования по борьбе с COVID-1

Китайские порты Циндао и Далянь возобновили прием российской рыбопродукции навалом. В Россельхознадзоре в связи с этим напомнили о необходимости неукоснительно следовать рекомендациям и требованиям по профилактике коронавирусной инфекции.

В январе китайские порты Циндао и Далянь вновь открылись для российской рыбопродукции, перевозимой навалом. Ранее в условиях пандемии такой ввоз был запрещен.

В Россельхознадзоре в связи с этим указали на необходимость принимать меры против распространения COVID-19, сообщает корреспондент Fishnews. Нужно строго следовать рекомендациям и требованиям ВОЗ, Китая и России по профилактике коронавирусной инфекции при производстве и перемещении продукции, предназначенной для поставок в Китай, обратились в ведомстве к участникам ВЭД.

Также в Россельхознадзоре отметили, что отправляемые в КНР грузы холодовой цепи проходят полную дезинфекцию и их оформление с китайской стороны проводится с существенной задержкой.

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