Российская рыба пошла в Китай с борта судна

Власти КНР открыли порты Далянь и Циндао для экспорта российской рыбной продукции навалом. По данным Росрыболовства, 16 января в Далянь зашло первое транспортное судно РФ с более чем 7 тыс. тонн таких грузов.

Информацию подтвердил представитель Росрыболовства в Китае, отметили в федеральном агентстве. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, транспортный рефрижератор «Высоцк» (АО «Гидрострой») доставил в Далянь продукцию нескольких российских предприятий — в основном минтай, его икру и молоки, а также рыбную муку.

Рыбная продукция принята на транспорт в границах исключительной экономической зоны в Северо-Охотоморской подзоне в период с 23 декабря 2021 г. по 7 января 2022 г., привели данные в Росрыболовстве. ФАР обратило внимание, что сейчас транспортировка продукции непосредственно из районов промысла в китайские порты является наиболее безопасным способом поставок.

Ранее об открытии двух портов для импорта российской рыбы навалом сообщило Торговое представительство РФ в Китае. Ограничения на ввоз рыбо- и морепродукции в порты КНР в трюмах рефрижераторных судов были введены в конце 2020 г.

«Представителями российских ведомств в течение 2021 года была проделана большая переговорная работа для достижения договоренностей по открытию портов», — подчеркнули в Росрыболовстве.

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