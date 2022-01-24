Положения о Минсельхозе и Росрыболовстве приведут в соответствие с изменениями закона

Правительство поддержало изменения положений о Министерстве сельского хозяйства и Росрыболовстве. Корректировка потребовалась, что привести в соответствие терминологию.

Кабмин рассмотрел «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ (в части внесения изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства РФ и Положение о Федеральном агентстве по рыболовству»).

Решено принять проект постановления по этому вопросу, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Формулировка «рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов» заменяется на «рыбная продукция». Поправки потребовались в связи с внесением таких изменений в ряд законов в прошлом году — в федеральные законы о рыболовстве, о континентальном шельфе, о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ, об исключительной экономзоне РФ, закон о ветеринарии.

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