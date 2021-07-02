«Прибрежка» дождалась нового закона

Вышел федеральный закон по вопросам регулирования прибрежного рыболовства. Изменения решено было внести, чтобы снять вопросы контролирующих органов к предприятиям.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - от 2 июля 2021 г. № 338.

Новый закон уточняет, что при прибрежном рыболовстве на судах рыбопромыслового флота допускается производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. Таким образом, теперь должен выйти подзаконный акт, сообщает корреспондент Fishnews.

Уловы и продукция, произведенная на судах, должны доставляться как сырье на предприятия в прибрежные регионы или для продажи на территории России «в соответствии с законодательством об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

Поправки группа сенаторов и депутатов предложила осенью 2020 г. в ответ на проблемы, с которыми столкнулись пользователи водных биоресурсов на Северном бассейне : пограничники стали предъявлять к «прибрежникам» претензии в связи с обработкой рыбы на борту. В третьем чтении Госдума приняла резонансный законопроект 15 июня.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews