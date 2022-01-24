Правительство обновило правила предоставления водоемов в пользование

Вступили в силу новые правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование. В том числе урегулированы вопросы осуществления аквакультуры на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

Новый порядок подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утвержден постановлением правительства от 19 января 2022 г. № 18. Документ вступил в силу с 21 января.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в число случаев, когда водные объекты предоставляются в пользование, включены рыбоводство в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, — с площадью акватории не более 200 га, а также с большей акваторией в случае, если такие пруды построены до 1980 г. Также в пользование, согласно правилам, предоставляются водные объекты, используемые в процессе функционирования мелиоративных систем.

Напомним, что закон, призванный урегулировать вопросы аквакультуры в прудах, образованных водоподпорными сооружениям на водотоках, был принят в июне 2021 г.

Постановление правительства от 30 декабря 2006 г. № 844, ранее определявшее порядок принятия решения о предоставлении водных объектов в пользование, признано утратившим силу.

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