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Особенностью прошлого года стал весенний учет приплода нерпы по всей акватории озера с помощью беспилотников. Фото пресс-службы ВНИРО

За нерпятами на Байкале приглядывали с неба

Российские ученые продолжают заниматься исследованиями уникального обитателя Байкала — байкальской нерпы. К традиционным методам работы ученые добавили новые способы.

За 2021 г. специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с представителями Российской академии наук провели масштабную работу по оценке численности, биологического состояния и структуры популяции байкальской нерпы (Pusa sibirica).

Особенностью прошлого года стал весенний учет приплода нерпы по всей акватории озера с помощью беспилотников. Параллельно с авиаучетом проводились и традиционный маршрутный учет, а также маркирование логов нерпы для их последующего распознавания на фотоснимках и введения программных алгоритмов машинного зрения с использованием элементов искусственного интеллекта.

Применение этого инновационного метода, наряду с традиционным маршрутным учетом, позволило повысить точность расчетов и безопасность работ для специалистов. Результаты комплексного учета приплода нерпы показали, что популяция имеет положительную динамику пополнения, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Летом совместно с представителями РАН на архипелаге Ушканьи острова проводились работы по сбору данных и мечению особей нерпы. Для определения путей миграции и дистанционного наблюдения в акватории животных пометили радиомаяками. Приклеенные с помощью специального клея на спину животного радиомаяки позволяли ежедневно получать информацию о передвижениях особей, хотя продолжительность функционирования такого радиомаяка ограничена периодом линьки животного. Использование данных спутникового прослеживания нерп позволяет установить степень освоения ими акватории и береговой линии озера, сроки и сезонность перемещения, выявить ключевые местообитания для животных, а также определить время, которое они проводят в воде и на поверхности.

Осенью на Северном Байкале и в Чивыркуйском заливе озера специалисты продолжили традиционные работы по сбору материала для оценки биологического состояния и структуры популяции байкальского эндемика.

В рамках взаимодействия Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и институтов РАН сотрудники ВНИРО оказали содействие в проведении работ по «Программе исследования байкальской нерпы (2020–2025 гг.)». Специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН взяли пробы для токсикологического и генетического анализа, изучения гормонов и состава крови животных. Такие совместные исследования позволяют сформировать научные основы для эффективного сохранения биоразнообразия Байкала, отметили во ВНИРО.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВНИРО.

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