Японским рыбопромышленникам насолила волна из Полинезии

В Японии подсчитывают ущерб рыбному хозяйству страны, нанесенный извержением подводного вулкана в Королевстве Тонга. Докатившаяся до японского побережья волна повредила промысловые суда и марифермы, погубила живую наживку и съедобные водоросли.

Мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло 15 января, сообщает корреспондент Fishnews. Взрыв вызвал цунами, которое накрыло Тонга. Ощутили последствия и в других странах. В частности, о перевернутых лодках и массовой гибели рыбы заявили 10 японских префектур.

В Агентстве по рыболовству Японии собирают и анализируют информацию об ущербе, который понесла отрасль. По предварительным данным, волны из Полинезии перевернули или повредили 37 рыбацких судов вдоль японского побережья — от префектуры Мияги до расположенных на острове Сикоку префектур Токусима и Кочи, пишет The Japan Times.

Кроме того, отмечает издание, в префектуре Миядзаки погибли 70 тыс. ставрид, они хранились у побережья в садках как живая наживка для промысла тунца. А на Окинаве сильные волны смыли около 20 тонн съедобной бурой водоросли модзуку (Cladosiphon okamuranus).

В шести префектурах повреждены марикультурные хозяйства. При этом пока не известен размер ущерба для акваферм, выращивающих водоросль вакаме в префектуре Мияги и морского гребешка в префектуре Ивате.

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