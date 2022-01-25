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В Екатеринбурге уничтожили партию фальсифицированной красной икры. Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Свердловской области

Более полутонны фальшивой икры сожгли на Урале

В Свердловской области под контролем специалистов Россельхознадзора уничтожили 567 кг красной икры. На банках с деликатесом значился сахалинский производитель, который, как выяснилось, прекратил деятельность в 2019 г.

Фальсифицированную икру выявили в Екатеринбурге в результате внеплановой выездной проверки Россельхознадзора. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления РСХН по Свердловской области, товарная партия хранилась на складе индивидуального предпринимателя, который занимался реализацией продукта.

На банках с икрой был указан производитель — ООО «Персей» (Сахалинская область, город Корсаков). Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, предприятие прекратило свою деятельность в декабре 2019 г., а в ФГИС «Цербер» с февраля 2021 г. имеет статус «прекратил деятельность», отметили в ведомстве.

Мониторинг во ФГИС «Меркурий» показал, что икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Продукцию уничтожили — сожгли на специализированном предприятии под контролем специалистов Россельхознадзора. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

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Fishnews

  • В Екатеринбурге уничтожили партию фальсифицированной красной икры. Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Свердловской области
  • Общий вес деликатеса непонятного происхождения превысил 550 кг. Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Свердловской области
  • Фальсифицированную продукцию нашли на складе в Екатеринбурге. Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Свердловской области
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