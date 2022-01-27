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К 24 января общий вылов минтая на Дальнем Востоке составил 141 тыс. тонн. Фото пресс-службы Росрыболовства

Минтаевая путина вышла в плюс

К 24 января общий вылов минтая на Дальнем Востоке составил 141 тыс. тонн — на 4% выше уровня прошлого года. Наука прогнозирует повышенное обледенение судов, экспедицию предупреждают о возможных рисках.

Заседание рабочей группы по организации промысла минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Встреча состоялась в режиме видеоконференции с дальневосточными территориальными управлениями.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Охотском море добыто 125,2 тыс. тонн минтая – на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 г. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах поймано 121,5 тыс. тонн (+11%). В Северо-Охотоморской подзоне нарастающий вылов составил 2,9 тыс. тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне из-за ледовой обстановки промысел приостановлен.

Тихоокеанской сельди освоено 38,6 тыс. тонн, в том числе в Северо-Охотоморской подзоне — 36,2 тыс. тонн (на 5,2% выше уровня прошлого года). Трески добыто 9 тыс. тонн.

По данным федерального агентства, на промысле минтая в Охотском море работают 74 единицы флота, добычу сельди ведут 15 судов, трески — 18 судов.

Мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море осуществляют 12 наблюдателей Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) и трое специалистов от КамчатНИРО. Ожидается подход еще нескольких наблюдателей. Безопасность работы флота обеспечивает спасатель «Справедливый».

С образованием сельдево-минтаевой экспедиции 2022 г. установлено ежесуточное дежурство промысловых судов. Флот информируется о соблюдении техники безопасности и мероприятий по мореплаванию в условиях зимнего периода и складывающейся сложной гидрологической и ледовой обстановки.

Наука прогнозирует, что до конца недели погода изменится, это приведет к повышенному обледенению судов. Теруправлениям Росрыболовства и Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ поручено держать ситуацию под контролем и проинформировать судовладельцев и капитанов о повышенных рисках. Также в связи с риском льдообразования двум судам, работающим в заливе Шелихова, рекомендовано сместиться южнее.

По данным Приморского территориального управления, холодильники загружены на 71%, ситуация улучшается в связи с ростом отправки продукции железнодорожным транспортом. При этом цены на транспортировку с начала года не изменились, проблем с размещением подходящих рыбных грузов нет, заявили в ФАР.

Отмечено, что судовладельцами проводится работа по соблюдению антиковидных мер и дезинфекции продукции, в том числе упакованной в соответствующую тару.

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