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Кают-компания. Изображение предоставлено пресс-службой Северной верфи

«Капитан Соколов» получит сауну, спортзал и кинотеатр

Северная верфь начала отделочные работы на головном траулере «Капитан Соколов», строящемся по заказу группы «Норебо». Каюты и другие помещения для работы и отдыха экипажа приобретут законченный вид через три-четыре месяца.

На морозильном траулере-процессоре «Капитан Соколов» — головном судне серии, которую Северная верфь строит по заказу группы «Норебо», начались внутренние отделочные работы. «В течение трех-четырех месяцев необходимо выполнить зашивку жилых и бытовых помещений, в том числе кают, камбуза, прачечной, столовой, медицинского блока. Также судостроители должны нанести палубные покрытия, смонтировать мебель и установить двери», — рассказал гендиректор судостроительного предприятия Игорь Орлов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе верфи, на судне планируется разместить одно- и двухместные каюты, столовую, спортзал с тренажерами, финскую сауну, игровую, каминную, кинотеатр и современный медицинский блок. Дизайн интерьеров имеет большое значение, поскольку для команды из 45–50 человек траулер станет домом на весь рейс — до трех месяцев. По словам технического директора УК «Норебо» Павла Косолапова, очень важно создать комфортные условия, чтобы члены экипажа могли эффективно работать и полноценно отдыхать.

«Для решения этой задачи мы вместе с проектантом «Наутик Рус» тщательно продумывали планировку, зонирование и назначение помещений, элементы и цвета отделки. Комфорт сочетали с суровыми условиями арктических морей с их штормами и минусовыми температурами», — рассказал представитель компании-судовладельца.

Каюта главного инженера. Изображение предоставлено пресс-службой Северной верфи

Многолетний морской опыт работы специалистов «Норебо» подсказал ряд решений, призванных облегчить быт рыбаков. Это использование инновационных теплоизолирующих материалов, специальные покрытия поверхностей, размещение кроватей вдоль, а не поперек судна, противоскользящие полы в душевых и другие лайфхаки.

«Мы исходили не только из принципов эргономичности, экологии, но и психологии. Например, выбрали колеровку стен и мебели приятных пастельных оттенков, полностью исключив агрессивные контрастные тона. Постарались не упустить ни одной мелочи, даже цвет кабеля подбирался под цвет стен помещений. Не меньшее внимание уделено и освещению. Для холдинга принципиально важно построить современные рыболовные суда, отвечающие самым взыскательным требованиям», — отметил Павел Косолапов.

«Капитан Соколов» — первый из десяти судов проекта 170701, над которыми работают санкт-петербургские судостроители. Сейчас на траулере ведутся пуско-наладочные работы на главной энергетической установке для обеспечения запуска дизель-генератора и главного двигателя, завершается монтаж оборудования рыбной фабрики, продолжаются швартовные испытания систем и механизмов.

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