Замену терминов по рыбе учли в постановлениях

Правительство внесло изменения в целый ряд своих постановлений: поправки потребовались в связи с переходом на термин «рыбная продукция».

Изменения внесены в 19 актов правительства. Формулировки «рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов», «рыбная и иная продукция» заменяются на «рыбная продукция».

Поправки внесены в правила организации конкурсов по распределению рыболовных участков для промысла, положений о Росрыболовстве, Минсельхозе, правила ведения государственного рыбохозяйственного реестра и другие документы, сообщает корреспондент Fishnews.

Корректировка потребовалась в связи с внесением изменений в ряд законов в прошлом году — в федеральные законы о рыболовстве, о континентальном шельфе, о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ, об исключительной экономзоне России, закон о ветеринарии.

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