Новости
В Тихоокеанском филиале ВНИРО подвели итоги пелагической путины 2021 г. и оценили дальнейшие перспективы этого промысла

Скумбрии и сардине не хватает добытчиков

В Тихоокеанском филиале ВНИРО подвели итоги пелагической путины 2021 г. и оценили дальнейшие перспективы этого промысла. Согласно прогнозу, состояние популяций позволит нарастить уловы — если рыбаки будут выставлять больше добывающих судов.

Доклад «Промысел сардины и скумбрии в путину 2021 г.: особенности и перспективы» подготовил ведущий научный сотрудник ТИНРО Дмитрий Антоненко. Как сообщает корреспондент Fishnews, работа основана на материалах научных экспедиций, данных отраслевого мониторинга, а также информации по линии научного сотрудничества России и Японии.

Гидрология

По словам Дмитрия Антоненко, 2020 и 2021 гг. оказались в целом схожи по гидрологическим условиям, влияющим на миграции скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). В частности, оба года были теплыми. Наблюдались и отличия: весна 2020 г. была значительно теплей. Поэтому весной 2021 г. имела место задержка миграций сардины и скумбрии на север. Но уже в конце июня 2021 г. отмечались значительные положительные аномалии относительно предшествующего года. Благодаря более сильному прогреву воды в июле-августе 2021 г. скопления сардины и скумбрии заходили далеко на север, достигая берегов Камчатки и районов, расположенных еще дальше.

Учетные съемки

Несмотря на весеннюю задержку миграций, учетно-траловая съемка в июне 2021 г. показала, что к этому моменту сардина и скумбрия уже широко распространились в прикурильских водах: учтено 1,3 млн тонн сардины и 1 млн тонн скумбрии, в основном за пределами исключительной экономической зоны России.

Учетно-траловая съемка в прикурильских водах в августе прошлого года показала распространение сардины и скумбрии на огромные акватории, вплоть до вод Камчатки. В этот период было учтено 3,8 млн тонн сардины и 1,2 млн тонн скумбрии, что превышало показатели 2020 г.

В верхней части: учетная съемка в июне 2021 г. сардины (а) и скумбрии (б). В нижней части: учетная съемка в августе 2021 г. сардины (а) и скумбрии (б)

Косвенно о распространении сардины и скумбрии свидетельствовали результаты съемок, выполненных в Беринговом и Охотском морях в сентябре и октябре.

Слева: результаты учетной съемки в южной части Охотского моря в октябре 2021 г. для сардины (а) и скумбрии (б). Уловы довольно высоки, что для предыдущих лет было нехарактерно. Справа: уловы молоди сардины в ходе учетной съемки в сентябре в Беринговом море

Периоды промысла

Дмитрий Антоненко отметил: в 2016 г., когда промысел сардины и скумбрии только возобновился, пелагическая путина ограничивалась тремя-четырьмя месяцами в период максимального прогрева поверхностных вод (конец лета — осень). Однако в 2020-2021 гг. промысел длился уже круглый год.

Начинался он в январе в японской экономзоне по «обменным» квотам. В этих районах скумбрия образует плотные зимовальные скопления. Поэтому эффективность добычи в этот период очень высока. В 2020 г. так работало одно российское судно, а в 2021 г. – уже три.

Докладчик также привел статистику японских коллег: в 2020 г. они оценивали запасы сардины тихоокеанской популяции в своих водах в 3,2 млн тонн, а скумбрии — в 6,8 млн тонн. «Это довольно высокие оценки», — обратил внимание Дмитрий Антоненко.

Важным отличием промысла в последние два года оказалось время начала зимовальной миграции. В 2020 г. уже в ноябре наблюдались активные миграции сардины и скумбрии на юго-восток, следом смещался и добывающий флот. Зимовальные миграции начинались в ноябре и в 2017-2019 гг. Зато в 2021 г. суда в этот период работали в прежнем районе и даже смещались в южную часть Охотского моря, добывая там как сардину, так и скумбрию. Миграции на юг, в экономзону Японии, происходили во второй половине декабря

Количество судов на промысле

В 2020 г. рыбодобывающие предприятия выставляли на промысел сардины и скумбрии в среднем большее количество судов. «В 2020 году был рекордный вылов сардины (315 тыс. тонн). И наш рынок оказался не готов к такому объему. Поэтому в 2021 году рыбаки не были так сильно заинтересованы в ее промысле, все хотели поймать скумбрию. Но в 2020 году уловы скумбрии были относительно невысоки. Так что в итоге в 2021 году рыбаки выставили значительно меньше судов, что и определило меньший вылов по сравнению с предшествующим годом. Хотя в 2021 году эффективность промысла была выше по обоим объектам», — подчеркнул ученый.

Количество судов на промысле по месяцам в 2020 и 2021 гг.

Динамика выловов по годам

Годовая динамика уловов показывает, что вылов сардины поступательно рос до 2020 г., когда было поймано 315 тыс. тонн. В 2021 г. улов сардины оказался меньше — 253 тыс. тонн. «Это исключительно из-за того, что было меньше судов на промысле. Если бы наши рыбаки выставили больше судов, то в этом году поймали бы больше, чем в предыдущем», — уверен Дмитрий Антоненко.

На промысле скумбрии максимальный вылов зафиксирован в 2018 г., когда промысловая обстановка была очень хорошая. По словам докладчика, в 2021 г. тоже имела место хорошая обстановка, и если бы было больше судов, то и уловы превзошли бы показатели 2018 г.

Общий вылов сардины и скумбрии

Перспективы

«Нынешнее состояние запасов сардины и скумбрии позволяет наращивать промысел. Сейчас только количество выставленных на промысел судов лимитирует объемы вылова», — подытожил специалист ТИНРО.

Он обратил внимание, что если в 1980-х гг. — в период максимума — запас сардины оценивался более чем в 10 млн тонн, то в настоящее время это примерно 3-4 млн тонн. «Можно сказать, что современный уровень запаса сардины находится на среднем уровне, он не достиг максимума, поэтому будет увеличиваться и, соответственно, позволит наращивать вылов», — рассказал Дмитрий Антоненко.

В то же время максимальный запас скумбрии в 1980-е гг. оценивался примерно в 3 млн тонн. «Нынешний запас — около 7 млн тонн. Вероятно, он уже достиг максимума, и в дальнейшем все будет зависеть от урожайности поколений: запасы могут расти, а могут падать», — отметил ученый.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчаткаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

Руководитель холдинга DEGA

Надежда ДЬЯКОВА

Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Будущее — в развитии российской рыбопереработки

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Цель по развитию берега должна быть достигнута

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

Сергей ГУДКОВ

В борьбе с фальсификатом важна системная работа

Все материалы

Крупным планом

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.