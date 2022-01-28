Скумбрии и сардине не хватает добытчиков

В Тихоокеанском филиале ВНИРО подвели итоги пелагической путины 2021 г. и оценили дальнейшие перспективы этого промысла. Согласно прогнозу, состояние популяций позволит нарастить уловы — если рыбаки будут выставлять больше добывающих судов.

Доклад «Промысел сардины и скумбрии в путину 2021 г.: особенности и перспективы» подготовил ведущий научный сотрудник ТИНРО Дмитрий Антоненко. Как сообщает корреспондент Fishnews, работа основана на материалах научных экспедиций, данных отраслевого мониторинга, а также информации по линии научного сотрудничества России и Японии.

Гидрология

По словам Дмитрия Антоненко, 2020 и 2021 гг. оказались в целом схожи по гидрологическим условиям, влияющим на миграции скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). В частности, оба года были теплыми. Наблюдались и отличия: весна 2020 г. была значительно теплей. Поэтому весной 2021 г. имела место задержка миграций сардины и скумбрии на север. Но уже в конце июня 2021 г. отмечались значительные положительные аномалии относительно предшествующего года. Благодаря более сильному прогреву воды в июле-августе 2021 г. скопления сардины и скумбрии заходили далеко на север, достигая берегов Камчатки и районов, расположенных еще дальше.

Учетные съемки

Несмотря на весеннюю задержку миграций, учетно-траловая съемка в июне 2021 г. показала, что к этому моменту сардина и скумбрия уже широко распространились в прикурильских водах: учтено 1,3 млн тонн сардины и 1 млн тонн скумбрии, в основном за пределами исключительной экономической зоны России.

Учетно-траловая съемка в прикурильских водах в августе прошлого года показала распространение сардины и скумбрии на огромные акватории, вплоть до вод Камчатки. В этот период было учтено 3,8 млн тонн сардины и 1,2 млн тонн скумбрии, что превышало показатели 2020 г.

Косвенно о распространении сардины и скумбрии свидетельствовали результаты съемок, выполненных в Беринговом и Охотском морях в сентябре и октябре.

Периоды промысла

Дмитрий Антоненко отметил: в 2016 г., когда промысел сардины и скумбрии только возобновился, пелагическая путина ограничивалась тремя-четырьмя месяцами в период максимального прогрева поверхностных вод (конец лета — осень). Однако в 2020-2021 гг. промысел длился уже круглый год.

Начинался он в январе в японской экономзоне по «обменным» квотам. В этих районах скумбрия образует плотные зимовальные скопления. Поэтому эффективность добычи в этот период очень высока. В 2020 г. так работало одно российское судно, а в 2021 г. – уже три.

Докладчик также привел статистику японских коллег: в 2020 г. они оценивали запасы сардины тихоокеанской популяции в своих водах в 3,2 млн тонн, а скумбрии — в 6,8 млн тонн. «Это довольно высокие оценки», — обратил внимание Дмитрий Антоненко.

Количество судов на промысле

В 2020 г. рыбодобывающие предприятия выставляли на промысел сардины и скумбрии в среднем большее количество судов. «В 2020 году был рекордный вылов сардины (315 тыс. тонн). И наш рынок оказался не готов к такому объему. Поэтому в 2021 году рыбаки не были так сильно заинтересованы в ее промысле, все хотели поймать скумбрию. Но в 2020 году уловы скумбрии были относительно невысоки. Так что в итоге в 2021 году рыбаки выставили значительно меньше судов, что и определило меньший вылов по сравнению с предшествующим годом. Хотя в 2021 году эффективность промысла была выше по обоим объектам», — подчеркнул ученый.

Динамика выловов по годам

Годовая динамика уловов показывает, что вылов сардины поступательно рос до 2020 г., когда было поймано 315 тыс. тонн. В 2021 г. улов сардины оказался меньше — 253 тыс. тонн. «Это исключительно из-за того, что было меньше судов на промысле. Если бы наши рыбаки выставили больше судов, то в этом году поймали бы больше, чем в предыдущем», — уверен Дмитрий Антоненко.

На промысле скумбрии максимальный вылов зафиксирован в 2018 г., когда промысловая обстановка была очень хорошая. По словам докладчика, в 2021 г. тоже имела место хорошая обстановка, и если бы было больше судов, то и уловы превзошли бы показатели 2018 г.

Перспективы

«Нынешнее состояние запасов сардины и скумбрии позволяет наращивать промысел. Сейчас только количество выставленных на промысел судов лимитирует объемы вылова», — подытожил специалист ТИНРО.

Он обратил внимание, что если в 1980-х гг. — в период максимума — запас сардины оценивался более чем в 10 млн тонн, то в настоящее время это примерно 3-4 млн тонн. «Можно сказать, что современный уровень запаса сардины находится на среднем уровне, он не достиг максимума, поэтому будет увеличиваться и, соответственно, позволит наращивать вылов», — рассказал Дмитрий Антоненко.

В то же время максимальный запас скумбрии в 1980-е гг. оценивался примерно в 3 млн тонн. «Нынешний запас — около 7 млн тонн. Вероятно, он уже достиг максимума, и в дальнейшем все будет зависеть от урожайности поколений: запасы могут расти, а могут падать», — отметил ученый.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews