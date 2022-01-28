Алтайские нерестилища хариуса и тайменя защитят режимом ООПТ

Территория заповедника «Тигирекский» в Алтайском крае увеличится вдвое — до площади свыше 82,8 тыс. га. В границы расширения включены нерестилища ценных видов рыб.

Государственный природный заповедник «Тигирекский» расширится в соответствии с постановлением правительства от 25 января 2022 г. № 38. Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды, к территории ООПТ отнесут участки из состава земель лесного фонда (свыше 34 тыс. га) и участки, категория которых не определена (почти 7,2 тыс. га).

«В границы расширения заповедника включены нерестилища ценных видов рыб (хариуса верхнеобского Thymallus nikolskyi и тайменя обыкновенного Hycho taimen) в верховье реки Иня», — обратили внимание в министерстве.

По его данным, сейчас популяции хариуса и тайменя во многих водоемах Алтая подвергаются воздействию сильного браконьерского пресса, нерестовые участки в верховьях некоторых горных рек оказались разрушенными в результате добычи рассыпного золота. Все это привело к значительному уменьшению численности этих видов рыб.

«Обыкновенный таймень (популяции бассейна верхней Оби) внесен в новый список Красной книги РФ», — напомнили в Минприроды.

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