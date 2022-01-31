Россия попросила Китай раскрыть алгоритмы при проверках рыбных грузов

Главное таможенное управление КНР пришлет российской стороне разъяснения о порядке действий при обнаружении коронавируса на упаковке рыбопродукции, поступающей навалом. Россельхознадзор также поднял вопрос о возможности ознакомиться с китайской методикой отбора проб импортируемой продукции и исследований на COVID-19.

Вопросы поставок рыбопродукции обсуждались на совещании, которое Россельхознадзор провел 28 января с Главным таможенным управлением Китая, рассказали Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

Россельхознадзор поблагодарил китайских коллег за возобновление портами Далянь и Циндао приема и разгрузки российских судов, доставляющих замороженную рыбу навалом. Российская служба попросила ГТУ ускорить принятие решения по снятию ограничений на поставки рыбопродукции с 14 предприятий и судов РФ. Запрет в отношении большинства из них действует с 2020 г. из-за выявлений генетического материала коронавируса на упаковке продукции или фактов заболевания экипажей. Российское ведомство неоднократно направляло запрошенные китайской стороной материалы о предпринятых мерах.

Специалисты Главного таможенного управления КНР сообщили, что им необходимо изучить больше информации. В связи с этим китайские коллеги пришлют в Россельхознадзор список документов, которые нужно дополнительно направить.

Российская сторона подняла вопрос о возможности визита специалистов в пограничные пункты пропуска КНР, чтобы ознакомиться с методикой отбора проб импортируемой продукции и ее исследований на коронавирус. Ранее Россельхознадзор получил соответствующее приглашение от Минкоммерции Китая.

Однако в ходе переговоров ГТУ КНР отметило, что в связи с очередным ухудшением ситуации по COVID-19 организовать визит сейчас невозможно. Поэтому стороны договорились проработать возможность организации видеоконференции профильных специалистов России и Китая. Представители двух стран могли бы таким образом обсудить методики отбора образцов продукции и ее испытаний на генетический материал коронавируса.

Участники совещания подняли тему согласования проекта Меморандума между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о создании механизма взаимодействия и координации действий по вопросам инспекции и карантина продукции водного промысла. Россельхознадзор получил документ от китайской стороны в ноябре, сейчас проект проходит межведомственное согласование.

В очередной раз подчеркнуто, что российские ведомства принимают все меры, чтобы не допустить нарушения при поставках товаров.

Служба также попросила разъяснить порядок действий китайской стороны при обнаружении генетического материала коронавируса на упаковках рыбопродукции, поступающей навалом. Представители ГТУ КНР пришлют разъяснения в ближайшее время.

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