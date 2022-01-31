Новости
Россия попросила Китай раскрыть алгоритмы при проверках рыбных грузов

Россия попросила Китай раскрыть алгоритмы при проверках рыбных грузов

Главное таможенное управление КНР пришлет российской стороне разъяснения о порядке действий при обнаружении коронавируса на упаковке рыбопродукции, поступающей навалом. Россельхознадзор также поднял вопрос о возможности ознакомиться с китайской методикой отбора проб импортируемой продукции и исследований на COVID-19.

Вопросы поставок рыбопродукции обсуждались на совещании, которое Россельхознадзор провел 28 января с Главным таможенным управлением Китая, рассказали Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

Россельхознадзор поблагодарил китайских коллег за возобновление портами Далянь и Циндао приема и разгрузки российских судов, доставляющих замороженную рыбу навалом. Российская служба попросила ГТУ ускорить принятие решения по снятию ограничений на поставки рыбопродукции с 14 предприятий и судов РФ. Запрет в отношении большинства из них действует с 2020 г. из-за выявлений генетического материала коронавируса на упаковке продукции или фактов заболевания экипажей. Российское ведомство неоднократно направляло запрошенные китайской стороной материалы о предпринятых мерах.

Специалисты Главного таможенного управления КНР сообщили, что им необходимо изучить больше информации. В связи с этим китайские коллеги пришлют в Россельхознадзор список документов, которые нужно дополнительно направить.

Российская сторона подняла вопрос о возможности визита специалистов в пограничные пункты пропуска КНР, чтобы ознакомиться с методикой отбора проб импортируемой продукции и ее исследований на коронавирус. Ранее Россельхознадзор получил соответствующее приглашение от Минкоммерции Китая.

Однако в ходе переговоров ГТУ КНР отметило, что в связи с очередным ухудшением ситуации по COVID-19 организовать визит сейчас невозможно. Поэтому стороны договорились проработать возможность организации видеоконференции профильных специалистов России и Китая. Представители двух стран могли бы таким образом обсудить методики отбора образцов продукции и ее испытаний на генетический материал коронавируса.

Участники совещания подняли тему согласования проекта Меморандума между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о создании механизма взаимодействия и координации действий по вопросам инспекции и карантина продукции водного промысла. Россельхознадзор получил документ от китайской стороны в ноябре, сейчас проект проходит межведомственное согласование.

В очередной раз подчеркнуто, что российские ведомства принимают все меры, чтобы не допустить нарушения при поставках товаров.

Служба также попросила разъяснить порядок действий китайской стороны при обнаружении генетического материала коронавируса на упаковках рыбопродукции, поступающей навалом. Представители ГТУ КНР пришлют разъяснения в ближайшее время.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРкитайроссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

Руководитель холдинга DEGA

Надежда ДЬЯКОВА

Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Будущее — в развитии российской рыбопереработки

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Цель по развитию берега должна быть достигнута

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

Сергей ГУДКОВ

В борьбе с фальсификатом важна системная работа

Все материалы

Крупным планом

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.