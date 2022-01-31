Якутия ждет утверждения показателей для рыбоводов

Искусственное воспроизводство рыбы в Якутии пока плохо развито, констатировала глава регионального филиала ВНИРО Лена Карпова. Она указала на комплекс проблем и отметила, что для республики еще не утвердили биотехнические показатели по молоди.

В Республике Саха (Якутия) прошло заседание научно-технического совета при региональном министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства. С докладом выступила в том числе руководитель Якутского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Лена Карпова.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства, восполнением рыбных запасов в республике занимаются две организации — Якутский филиал Главрыбвода и Чернышевский рыбоводный завод. Производственные мощности составляют около 41 млн молоди (личинок) в год. Выращиваются сибирский осетр, чир, сибирская ряпушка, пелядь и щука.

По словам Лены Карповой, искусственное воспроизводство водных биоресурсов в регионе развито крайне слабо. «Причина в комплексе проблем: неудачное расположение единственного рыбоводного завода, непопулярность профессии, отсутствие квалифицированных кадров в сфере рыбоводства практически на всех уровнях (от рыбоводов до руководителей) и другое», — обрисовала проблему глава филиала.

С начала 2018 г. Главрыбвод и правительство республики ведут работы по строительству нового осетрово-сигового завода в среднем течении реки Лена. Планируемая производственная мощность — 4 млн штук молоди, в том числе 1 млн — сибирского осетра.

Лена Карпова также напомнила, что в прошлом году стартовали работы по рыбоводно-биологическому обоснованию строительства рыбоводного завода в городе Томмот Алданского района. Предполагается, что ежегодно предприятие будет выращивать мощностью 3 млн экземпляров молоди — сибирского осетра, тайменя, ленка и хариуса.

Руководитель Якутского филиала ВНИРО обратила внимание, что до сих пор не утверждены биотехнические показатели по выращиванию молоди (личинок) в рыбоводных хозяйствах региона.

Соответствующие цифры отсутствуют в приказе Минсельхоза от 30 января 2015 г. № 25 (он утверждает методику и приложения для расчета объема добычи водных биоресурсов в целях аквакультуры и сохранения запасов). На данный момент показатели проходят оценку регулирующего воздействия, сообщила Лена Карпова.

Заслушав доклад, члены совета рекомендовали ускорить доработку по биотехническим показателям и направить их в управление аквакультуры Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews