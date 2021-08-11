На реке Лене готовятся построить рыбоводный завод

Власти Республики Саха (Якутия) ищут проектировщика рыборазводного завода. Предприятие мощностью 1 млн молоди осетровых и 3 млн молоди сиговых в год планируется возвести в селе Улахан-Ан на берегу реки Лены.

Объявление о поиске проектировщика размещено на портале госзакупок, сообщает корреспондент Fishnews. Предельная стоимость проектирования — 15 млн рублей, максимальная стоимость самого строительства — 447 млн рублей. Единственный источник финансирования — федеральный бюджет.

Предполагается, что завод будет работать круглогодично: летом в две смены, в остальное время — в односменном режиме. Ранее власти Якутии отмечали, что с помощью этого предприятия планируют увеличить объемы выпусков для пополнения рыбных запасов.

По информации пресс-службы государственного собрания республики (Ил Тумэн) сейчас искусственным воспроизводством водных биоресурсов в регионе занимается Чернышевский рыбоводный завод. Однако в силу ограниченной мощности и географического расположения предприятие зарыбляет только Вилюйское водохранилище и бассейн реки Вилюй. Они не являются главными местами промысла в Якутии.

В 2014 г. Госрыбцентр разработал биологическое обоснование строительства рыбоводного завода по воспроизводству сиговых рыб и осетра в среднем течении реки Лены. В 2015-2016 гг. учреждение определило оптимальное место для строительства — местность у села Улахан-Ан Хангаласского района в 150 км от Якутска.

В пресс-релизе говорится, что расположение завода позволит доставлять по воздушным, сухопутным и водным путям икру и молодь до мест зарыбления. Кроме того, на участке развитая инфраструктура, позволяющая подключить предприятие к сетям электро- и газоснабжения.

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