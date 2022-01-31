Суши-рестораны предложат тунца «из пробирки»

Международная сеть ресторанов японской кухни Food and Life Companies заключила соглашение с американским производителем рыбы и морепродуктов BlueNalu. Эта компания, занимающаяся культивированием клеток, будет поставлять партнеру альтернативное тунцовое мясо.

Food & Life Companies управляет такими брендами, как Sushiro и Kyotaru. Компании принадлежат более 1 тыс. ресторанов в Японии, Корее, Гонконге, Сингапуре, Таиланде, Китае и на Тайване, сообщает корреспондент Fishnews.

Участники соглашения будут совместно заниматься созданием новых продуктов и их маркетингом, а также сотрудничать в регуляторной сфере для коммерциализации BlueNalu в Японии, пишет портал IntraFish. По его информации, первоначально компании сосредоточат внимание на торо — мясе брюшной части тунца.

Генеральный директор BlueNalu Лу Куперхаус подчеркнул, что технология культивирования клеток позволяет создать рыбный аналог с теми же текстурой, вкусом и питательными веществами, что и оригинальный продукт. Он также обратил внимание: выращенное таким образом мясо не подвергается воздействию окружающей среды, следовательно, не содержит опасные вещества, например ртуть или микропластик.

Гендиректора Food & Life Companies Коичи Мидзутоме заявил, что в ситуации неопределенности, связанной с будущим морских биоресурсов, важно обеспечить стабильные поставки рыбы и морепродуктов более устойчивым образом. Он рассказал, что компания продвигает аквакультурную продукцию, но по мере роста спроса на нее на мировом рынке возникнет потребность и в альтернативных источниках. Таких, как продукты, выращенные при помощи культивирования клеток.

IntraFish отмечает, что BlueNalu уже заключила похожие соглашения с южнокорейской Pulmuone, японскими Sumitomo и Mitsubishi, тайской Thai Union и европейской Nomad Foods.

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