Власти Новгородской области рассказали о тенденциях в отрасли

Новгородская область рассчитывает выйти на выращивание более 800 тонн форели в год, рассказал руководитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Дмитрий Графов. Стабильны показатели промысла в регионе.

О тенденциях в рыбной отрасли Новгородской области председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Дмитрий Графов рассказал на парламентском часе в думе региона.

Объемы вылова в период с 2017 по 2021 гг. стабильны и составляют около 2 тыс. тонн — без резких падений и скачков, отметил руководитель областного ведомства. Основные объемы приходятся на озеро Ильмень.

Растут, по словам Дмитрия Графова, показатели аквакультуры, выращивается главным образом форель. В 2021 г. получено более 760 тонн товарной рыбы. «Если говорить про планы, то хочется до 812 тонн увеличить объемы выращивания форели — основного вида», — обрисовал перспективы руководитель комитета.

Для этого важны меры господдержки — на субсидирование затрат по приобретению кормов, на подготовку рыбоводно-биологических обоснований, отметил глава регионального ведомства.

Среди позитивных моментов в отрасли он навал сохранение Никольского рыборазводного завода имени В.П. Врасского, сообщает корреспондент Fishnews. Предприятие стояло в плане на приватизацию, однако его удалось оставить в системе Главрыбвода, и теперь завод продолжает свою работу по искусственного воспроизводству.

Дмитрий Графов также рассказал, что предлагает отраслевой науке исследовать возможности снятия запрета на использование жерлиц на Ильмене. Это единственный водоем России, где запрещено ловить жерлицами щуку в зимний период — по этому поводу поступает много обращений от рыбаков-любителей, подчеркнул руководитель комитета. «Мы ни на чем не настаиваем, но правильней бы было все-таки в разумных сроках открыть рыбалку на жерлицы на озере Ильмень», — добавил он.

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