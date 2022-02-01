Валерий Корко: Сначала нужно завершить первый этап инвестквот

До запуска второго этапа программы инвестиционных квот необходимо оценить итоги первого, считает руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

«Прежде всего хотелось бы довести до логического завершения первый этап (программы инвестквот — прим. ред.). После завершения первого этапа предоставления инвестквот необходимо проанализировать его итоги. Затем — принять решение о продолжении программы или об использовании других экономических механизмов для обновления флота и береговых рыбоперерабатывающих предприятий, для совершенствования логистики», — отметил Валерий Корко в интервью Fishnews.

Говоря об ограничении срока использования судов на промысле и ужесточении требований по локализации строительства флота в России, глава агентства предложил взвешенный подход.

«Рассматривать такие предложения нужно с учетом многих факторов. Например, возможностей российских верфей по строительству рыбодобывающих судов, предельного возраста судов, механизмов стимулирования и финансирования списания старых судов и строительства новых, а также срока вступления ограничений и других. При введении таких ограничений необходимо минимизировать риски, которые могут отрицательно повлиять на освоение водных биоресурсов», — подчеркнул Валерий Корко.

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