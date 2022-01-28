Минувший год оказался непростым для предприятий рыбной отрасли в Приморском крае. В первую очередь из-за ограничений в портах Китая. Руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко в интервью Fishnews рассказал об основных итогах и ответил на вопросы по резонансным темам — ситуации в марикультуре, промыслу на внутренних водоемах, рыбному рынку во Владивостоке и электронной бирже, погранпереходу «Краскино» и другим.

КИТАЙ ПОДВЕЛ

— Валерий Эдуардович, каковы итоги года для рыбной отрасли края?

— Суммарный вылов водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиями Приморского края за 2021 год составил 803,4 тыс. тонн. Квоты освоены на 85,1%.

Снижение вылова (в основном минтая и сельди) обусловлено неблагоприятными гидрологическими и метеорологическими условиями в районах промысла. Еще один фактор — закрытие портов КНР для приема рыбопродукции, в том числе из минтая и сельди. Это привело к непроизводительным простоям рыбопромыслового флота (в том числе транспортного) при выгрузке продукции в иностранных портах, к значительному падению цен на основные виды валютоемкой продукции из минтая и сельди, снижению объемов продаж, остаткам готовой продукции на складах.

По данным Росрыболовства, на долю предприятий Приморья в 2021 году пришлось 15,9% от общероссийского вылова водных биоресурсов и 22,6% — от вылова в Дальневосточном бассейне.

Хозяйства аквакультуры в крае по итогам года вырастили 56,7 тыс. тонн продукции.

По данным Приморскстата, за январь-ноябрь индекс промышленного производства по виду деятельности «рыболовство» составил 115,8%, по виду деятельности «переработка и консервирование рыбопродуктов» — 97,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Доля рыбопромышленного комплекса в общей отгрузке товаров собственного производства края составила 22,9%.

Отгружено товаров собственного производства по рыбопромышленному комплексу на сумму 80,5 млрд рублей (100,6% от уровня за 11 месяцев 2020 года), в том числе по виду деятельности «рыболовство» — на сумму 65 млрд рублей, «переработка и консервирование рыбопродуктов» — на 15,5 млрд рублей.

Выпуск рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составил 640,3 тыс. тонн. Произведено 114,7 млн условных банок консервов и пресервов. Рыбы морской свежей и охлажденной выпустили 63,7 тыс. тонн.

В консолидированный бюджет края поступило 7 млрд рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей (в 1,7 раза больше, чем за 11 месяцев 2020 года).

По данным Приморскстата, среднемесячная зарплата на одного работающего по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» в январе-сентябре 2021 года составила 109,7 тыс. рублей, превысив на 5,6% уровень января-сентября 2020 года.

Среднесписочная численность работников по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» в январе-сентябре 2021 года — 10 тыс. человек.

В ПОИСКАХ ЗАМЕНЫ

— Как отразилась на итогах года ситуация с закрытием китайских границ для нашей рыбы? Есть ли какие-то подвижки в сторону открытия или будем ждать окончания пандемии?

— Экспорт рыбы и морепродуктов за январь-ноябрь 2021 года составил 646,2 тыс. тонн, это ниже уровня января-ноября 2020 года на 12% (на 87,9 тыс. тонн).

В стоимостном выражении экспорт вырос на 11,8% (на 164,2 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1550,8 млн долларов. Рост обеспечен в основном за счет ракообразных (в том числе крабов) в 1,6 раза (на 232,8 млн долларов). Ракообразные занимают 41,1% в стоимостном объеме экспорта рыбы и морепродуктов.

В КНР за 9 месяцев текущего года экспортировали 147,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 365,6 млн долларов. Это в 2,9 раза в натуральном выражении и в 1,3 раза по стоимости меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Выросли объемы экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею: за 9 месяцев поставки увеличились вдвое в натуральном выражении и 1,4 раза по стоимости; в Японию — в два раза. Доля Южной Кореи в экспорте рыбы и морепродуктов в натуральном выражении теперь занимает 61%, доля КНР — 28,5%.

Пока Китай не возвращается к прежним объемам импорта рыбной продукции. Предприятия края ищут новые каналы и рынки сбыта, в частности — Вьетнам, США, Канада, страны Африки.

Прим. ред.: Уже после интервью стало известно о возобновлении портами Далянь и Циндао приема рыбопродукции навалом .

— Что сейчас с ценами на внешних рынках на ключевые для приморских предприятий объекты промысла?

— Стоимость экспортируемой рыбопродукции (коды 03, 1604, 1605, 23012) выросла в целом на 27,1%, при этом наибольший рост отмечается по товарным позициям:

«печень, икра и молоки» (030391) — в 2,1 раза,

«рыба свежая или охлажденная» (0302) — в 1,6 раза,

«ракообразные» (0306) — в 1,5 раза,

«моллюски» (0307) — на 10,9%.

Стоимость готовой или консервированной рыбы; икры осетровых и ее заменителей, изготовленных из икринок рыбы (1604), выросла на 6%.

Почти наполовину упала цена на готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (1605), при этом доля этих товаров в общем стоимостном объеме экспорта незначительна и составляет 0,2%.

Стоимость одной из основных позиций экспорта — рыбы мороженой — составила 1,3 тыс. долларов за тонну (на уровне 11 месяцев 2020 года).

ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ

— Какова ситуация с развитием системы частных лососевых рыборазводных заводов в регионе?

— Агентство по рыболовству Приморского края для развития лососеводства сформировало шесть рыбоводных участков на реках Киевка, Маргаритовка, Барабашевка, Рязановка, Зеркальная и на ручье в Дальнегорском городском округе. Ведется работа по формированию еще одного рыбоводного участка на реке Милоградовка.

В крае разводят кету два государственных (Приморского филиала Главрыбвода) и два частных лососевых рыборазводных завода (ООО «Фурманово» на реке Вербная, СХПК «Лидовское» в Дальнегорском ГО). Еще два лососевых рыборазводных завода находятся в стадии строительства (ООО «Восход» на реке Киевка, ООО «Пфусунг» на реке Маргаритовка).

— Что происходит с рыболовством на внутренних водах Приморья? Что с озером Ханка — каков сейчас уровень воды в озере, уровень освоения квот, достаточно ли желающих заниматься промыслом? Предполагается ли создание государственного рыборазводного завода на Ханке?

— В 2021 году Приморскому краю для промышленного рыболовства в пресноводных водоемах было выделено 2350 тонн водных биоресурсов. Рыболовство осуществляло 35 предприятий.

На 31 декабря освоено 400 тонн, в том числе в бассейне озера Ханка вылов составил 184 тонны; в реке Раздольная – 61 тонну; в пресноводных водных объектах япономорского побережья (без реки Раздольная) — 116 тонн; в бассейне реки Уссури – 40 тонн.

Приморский край неоднократно озвучивал в Минсельхозе России и в Росрыболовстве предложение о строительстве государственного рыборазводного завода на Ханке. Но, по мнению федеральных структур, это нецелесообразно, так как ежегодное освоение уже имеющегося ресурса приморскими рыбаками крайне низкое, как это видно из приведенных цифр. На сегодняшний день нет положительного решения о включении строительства государственного рыборазводного завода в госпрограмму России «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Относительно водного баланса можно сказать, что колебания воды в озере Ханка — это нормальное явление. Изменение количества летних осадков является основной причиной колебаний уровня озера. Хотя в последние годы наблюдаются случаи дополнительного притока воды со стороны КНР либо изъятия части притока, а также ухудшения стока из озера, что влияло на уровень. Максимальный уровень озера отмечали в 2016 году, когда вода поднялась на два метра и подтопила дома на побережье на низменных участках.

Уровень озера продолжает колебаться. Так, в начале октября 2020 года специалисты ДВО РАН зафиксировали уровень на 159 см выше среднемноголетних значений. По мнению рыбаков, ведущих промышленное рыболовство на озере Ханка, и специалистов Примрыболовства, ведущих сбор мусора и брошенных орудий лова с акватории и берегов озера, с весны 2021 года уровень воды начал заметно снижаться и упал в среднем еще на метр.

АКВАТОРИИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

— Каковы итоги года для марикультуры? Сократилась ли разница в объемах выращивания и объемах реализации товарной продукции? Достаточно ли в крае свободных и пригодных для марикультуры акваторий для дальнейшего расширения?

— В 2021 году, по информации от предприятий аквакультуры Приморского края, они вырастили 56,7 тыс. тонн продукции. В том числе гребешка — 17,7 тыс. тонн, трепанга — 6 тыс. тонн, мидии — 2,1 тыс. тонн, устрицы — 4,2 тыс. тонн, ламинарии — 23,9 тыс. тонн, морских ежей — 2,6 тыс. тонн, прочих беспозвоночных — 154 тонны. А также сазана — 15 тонн, амура — 9 тонн, толстолоба — 8 тонн, осетра — 9 тонн, прочих осетровых — 6 тонн, стерляди — 1 тонна, рыбы карповой прочей - 1 тонну, форели — 8 тонн.

Реализация рыбопосадочного материала по всем каналам сбыта составила 27 тонн, товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства — 1 107 тонн, направлено товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства на собственную переработку 296 тонн, итого — 1 430 тонн.

Продолжает сохраняться разница в объемах выращивания и реализации продукции.

В настоящее время в Приморском крае у 114 предприятий в пользовании находится 329 рыбоводных участков общей площадью 80,2 тыс. га (310 морских — 78,5 тыс. га и 19 во внутренних водоемах — 1,2 тыс. га). Резервы свободных и пригодных для аквакультуры акваторий в Приморском крае практически исчерпаны. Развитие этой отрасли в регионе может быть связано в основном с более эффективным использованием уже предоставленных участков.

ЗАТОРЫ НА «КРАСКИНО»

— Как решается проблема с транспортными заторами на переходе Краскино ?

— Грузопоток живых гидробионтов через МАПП «Краскино» заметно увеличивался в ноябре-декабре. Это наиболее активный период по поставкам живого краба в КНР — после завершения промыслового сезона традиционно растет спрос. В случае снижения пропускной способности перехода и задержки автомобилей на несколько суток возрастает процент гибели живого краба (25-30% от общего объема), а это в свою очередь уменьшает экспортную выручку предприятий.

По инициативе правительства Приморского края, в «Краскино» установлен режим работы с 9 до 19 часов, семь дней в неделю. Это позволяет предотвратить образование больших очередей из ожидающих оформления транспортных средств.

Совместная слаженная работа государственных контрольных органов, Ассоциации добытчиков краба, крабодобывающих компаний и органов исполнительной власти по координации перехода транспортных средств позволила снять напряженность и увеличить количество оформляемых в «Краскино» автомобилей на 25%.

НЕПРИВЫЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

— Достаточно давно у нас в крае развивается биржевая торговля рыбопродукцией, но объемы продаж пока не слишком большие. Что препятствует развитию?

— Электронные торги продукцией из водных биоресурсов ведутся в Приморском крае с 2014 года. В системе АО «Биржа «Санкт-Петербург» (при участии АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом») аккредитовано в качестве участников биржевых торгов или клиента брокера 52 предприятия (в том числе 11 иностранных компаний).

Большого желания пользоваться биржевыми инструментами у рыбацких компаний нет, они предпочитают традиционные, проверенные механизмы торговли.

В Национальной программе развития Дальнего Востока предусмотрены мероприятия по развитию электронных биржевых торгов рыбопродукцией. С этой целью планируется внести изменения в законодательство РФ в части введения с 2024 года требований к реализации на экспорт через электронную биржу отдельных видов произведенной в ДФО рыбопродукции.

Чтобы в полной мере выполнять эти требования, необходимо создать специализированную инфраструктуру.

Корпорация «Рыба.РФ», представляя на Восточном экономическом форуме проекты в сфере рыбного хозяйства и логистики, анонсировала создание рыбной биржи — организатора торговли водными биоресурсами на территории полуострова Назимова во Владивостоке. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году.

— На какой стадии проект создания специализированного рыбного рынка во Владивостоке?

— Завершено проектирование объекта, в декабре прошлого года материалы поданы на экспертизу проектной документации и инженерных изысканий. Следующий этап — подача в феврале заявки в администрацию Владивостока на получение разрешения на строительство. К концу первого квартала 2022 года инвестор планирует открыть финансирование и начать строительство.

СУДА СТРОЯТСЯ

— Если не ошибаюсь, две верфи Приморского края должны построить пятнадцать краболовов по результатам крабовых аукционов. Как продвигается строительство?

— В рамках реализации механизма предоставления и закрепления долей квот на инвестиционные цели рыбопромысловые компании нашего региона заключили договоры на строительство 29 судов рыбопромыслового флота.

Русская рыбопромышленная компания заключила контракты с Адмиралтейскими верфями на строительство 10 траулеров-процессоров (объект инвестиций типа «А»: суда длиной свыше 105 м для промысла минтая и сельди). Заявленный объем инвестиций в строительство серии — 65 млрд рублей. Начало ввода судов в эксплуатацию — 2022-2023 годы, каждое судно рассчитано на ежегодный вылов более 50 тыс. тонн рыбы. Производительность в год — 14,9 тыс. тонн филе, фарша и сурими; 5,7 тыс. тонн рыбной муки и жира; 8,1 тыс. тонн прочей продукции (икра, молоки, сельдь н/р). Суда будут оборудованы современными фабриками, способными осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова, прежде всего в филе минтая и сурими.

В настоящее время спущены на воду для дальнейшей достройки четыре судна: «Капитан Вдовиченко», «Механик Маслак», «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов». На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге успешно завершился первый этап заводских ходовых испытаний супертраулера «Капитан Вдовиченко». Ввод судна в эксплуатацию планируется в первом квартале 2022 года. Выполняется резка стали и формирование секций корпусов еще двух судов.

Компании «Антей», «Восход», «ТРК», «Аква-Инвест», «Камчатка Краб», «Пасифик Краб», «Атлантик Краб», «Тефида» разместили заказы на строительство краболовов на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла», Восточной верфи, Находкинском судоремонтном заводе, Верфи братьев Нобель, Онежском ССЗ и Окской верфи (два судостроительных предприятия — приморские). Заявленный объем инвестиций в строительство судов — более 41 млрд рублей. Начало ввода нового флота в эксплуатацию — 2020-2024 годы.

Краболов «Русь», построенный Ленинградским судостроительным заводом «Пелла», 15 мая 2020 года передан заказчику — компании «Антей», судно приступило к промыслу.

На АО «Восточная верфь» будет построено четыре краболова для группы компаний «Сигма Марин Технолоджи», по одному краболову для ООО «Восход» и ООО «Амуррыбпром». Первый краболов «Охотск», заложенный в 2019 году, в рамках реализации инвестиционных проектов, в сентябре текущего года передан заказчику. 20 августа 2021 года спущен на воду краболов «Аян», передача заказчику планируется в мае 2022 года. Кроме того, верфь заключила контракты на строительство двух ярусоловов для группы компаний «Сигма Марин Технолоджи». Работы идут с опережением графика.

Находкинский судоремонтный завод строит шесть краболовов для группы компаний «Антей» и два судна для компании «ТРК». Корпуса трех судов готовы, начаты достроечные работы. Идет формирование корпусов еще пяти судов.

И О РЕФОРМАХ

— Что вы думаете о проекте закона по второму этапу инвестквот ? О проекте в целом и о том, под какие объекты инвестиций следует распределять квоты – рыбоперерабатывающие береговые предприятия, суда, возможно, инфраструктурные объекты (морозильные склады, рефконтейнеры)?

— Прежде всего хотелось бы довести до логического завершения первый этап. После завершения первого этапа предоставления инвестквот необходимо проанализировать его итоги. Затем — принять решение о продолжении программы или об использовании других экономических механизмов для обновления флота и береговых рыбоперерабатывающих предприятий, для совершенствования логистики.

— Два крупных рыбодобывающих холдинга выступили с предложением ограничить срок использования судов на промысле и установить жесткие требования по локализации в России строительства этих судов. Как вы относитесь к этой идее?

— Рассматривать такие предложения нужно с учетом многих факторов. Например, возможностей российских верфей по строительству рыбодобывающих судов, предельного возраста судов, механизмов стимулирования и финансирования списания старых судов и строительства новых, а также срока вступления ограничений и других. При введении таких ограничений необходимо минимизировать риски, которые могут отрицательно повлиять на освоение водных биоресурсов.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Январь 2022 г.