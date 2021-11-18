Юрий Трутнев поддержал идею подумать над предельным возрастом судов

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заинтересовался идеей ограничить возраст используемых на промысле судов. «Мне кажется, что над этим надо работать», — заявил он.

Зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал идею подумать над предельным сроком эксплуатации судов на промысле. «Возникло предложение установить срок — не более 30 лет эксплуатации. Мне кажется, что над этим надо работать», — сообщил вице-премьер — полпред журналистам по итогам совещания, посвященного вопросам рыбной отрасли.

Идею Юрий Трутнев увязал с экологической тематикой. «Сейчас достаточно много зарубежных судов ввозится в Россию бывшими в употреблении и ходят до того, пока где-нибудь не утонут и перегородят морские пути. А потом мы его за счет федерального бюджета, это судно, поднимаем», — сказал он.

С предложением ограничить сроки выступала Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, членом которой является Русская рыбопромышленная компания. Недавно аналогичную инициативу озвучил и холдинг «Норебо». Таким образом, полагают они, можно стимулировать замещение имеющихся судов современным флотом с отечественных верфей.

«РРПК последовательно выступает за создание стимулов для замещения устаревшего рыболовного флота новыми судами российской постройки, в том числе через запрет с 2034 года промысла судами старше 30 лет и судами иностранной постройки. Считаем это важнейшим условием для долгосрочного устойчивого развития отрасли», — заявили Fishnews в пресс-службе РРПК.

В компании ссылаются на то, что средний возраст рыболовных судов составляет 33 года; «ежегодно отмечается рост происшествий на этих судах, в том числе с человеческими жертвами».

«Несмотря на то, что благодаря программе инвестиционных квот в части промысла минтая и сельди средний возраст флота к 2034 году снизится, по нашей оценке останется более 50 судов старше 30 лет (на промысле минтая, сельди, трески и пикши). Это морально устаревшие суда, по большей части иностранной постройки, которые небезопасны, не соответствуют современным требованиям по экологичности, проигрывают в производственной эффективности современному флоту», — настаивают в РРПК.

Идея ограничить срок использования судов на промысле озвучивается не впервые. Например, в прошлом году такую инициативу комментировало Росрыболовство. Один из вопросов: справятся ли с заказом в такой срок отечественные верфи, особенно с учетом их загрузки и проблем, которые показал опыт инвестиционных квот. Рыбопромышленники также указывают, что в вопросах обновления флота нужно все-таки исходить из характеристик конкретных судов, их состояния, а не только возраста.

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