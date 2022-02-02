На рыбалке поможет робот «Берш»

Специалисты Астраханского государственного технического университета создали робота-беспилотника для рыболовов-любителей и промысловых предприятий. Отмечено, что функционал устройства меняется в зависимости от установленных модулей.

Рыболовный роботизированный комплекс «Берш» разработан по запросам рыбопромысловых предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе АГТУ.

Управлять устройством можно с берега или борта судна. Модульное решение позволяет устанавливать различное оборудование в зависимости от задач. «Берша» оснастили солнечной батареей, многолучевым эхолотом и модулем автоматизированной прикормки рыбы, рассказали в вузе.

В функционал робота входит расчет количества рыбы и ее прикорм, поиск различных надводных и подводных объектов и конструкций, картографирование дна, фото- и видеосъемка, доставка снастей и даже мелких грузов.

Как подчеркнули в пресс-службе, «Берш» обладает хорошими мореходными качествами, он способен работать при ветре и волнении, в камышах, на мелководье и в условиях большого количества водорослей.

Напомним, ранее специалисты АГТУ в партнерстве с Волжско-Каспийским филиалом ВНИРО (КаспНИРХ) создали и подготовили к запуску в серийное производство морской роботизированный комплекс «Севрюга». Он предназначен для автоматизации научных исследований.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews