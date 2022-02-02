Представители КМНС хотят ясности и предсказуемости по рыбе

Ассоциация коренных малочисленных народов на Камчатке считает необходимым пересмотреть подходы к выделению объемов для традиционного рыболовства. Нынешний порядок недостаточно ясный, отметили в объединении.

Тема традиционного рыболовства была поднята на встрече губернатора Камчатки Владимира Солодова с представителями краевой Ассоциации коренных народов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Камчатского края Андрей Метелица подчеркнул, что Камчатка выделяет на традиционное рыболовство кратно большие объемы водных биоресурсов, чем другие регионы России. Однако, по его мнению, эти ресурсы в значительной степени осваиваются без привязки к целям развития КМНС. Андрей Метелица отметил: существующий порядок не отвечает требованиям федерального законодательства, а также принципам определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы.

«При определении объемов водных биологических ресурсов для нужд традиционного рыболовства не прослеживается ясность и единообразность в определении данных объемов. Не определен механизм формирования данных объемов и порядок их увеличения или перераспределения, что не позволяет общинам планировать свою хозяйственную деятельность и иметь четкий горизонт планирования», — сказал глава ассоциации.

Планируется обсудить эту проблему с членом Совета Федерации, президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорием Ледковым. Встречу предлагается провести на Камчатке в первом квартале. Владимир Солодов подчеркнул, что найти пути решения вопроса необходимо в текущем году.

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