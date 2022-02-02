По происшествию с краболовом возбуждено уголовное дело

В Приморском крае у причальной стенки затонуло краболовное судно «Акванавт». Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего смерть человека.

Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту затопления краболова «Акванавт», сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Дело квалифицировано по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что утром 2 февраля в порту Зарубино у причала № 6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения произошло затопление судна «Акванавт». В результате погиб старший механик.

Судно предполагается поднять со дна. На место происшествия выехала следственная группа.

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