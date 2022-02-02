На острове Русский может появиться ТОР

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил проработать вопрос о создании территории опережающего развития на острове Русский в Приморье.

Зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО поставил задачу изучить вопрос формирования ТОР на Русском по итогам ряда встреч с инвесторами, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Проработать тему должно Минвостокразвития совместно с властями Приморского края. Предложения по итогам рассмотрения поручено представить в правительство РФ.

Сейчас в Приморье действуют четыре территории опережающего развития — «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», «Нефтехимический». ТОРы имеют различную специализацию: судостроение и судоремонт, сельское хозяйство, промышленное производство и логистика, нефте- и газохимия. С использованием специального режима реализуются и проекты в рыбной отрасли.

Резидентам территорий опережающего социально-экономического развития предоставляются налоговые и административные преференции.

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