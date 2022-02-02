Победитель «Сахалинского льда» уедет домой на квадроцикле

Главным призом состязаний «Сахалинский лед» станет квадроцикл, он же снегоболотоход. Традиционный фестиваль любительской рыбалки состоится 26 февраля на прежнем месте — в устье реки Найба.

В этом году соревнования пройдут уже в 11-й раз. Организаторы постараются сделать «Сахалинский лед» еще ярче и веселее. В частности, для победителей прошлых лет организуют особые состязания.

«Они должны доказать, что являются сильнейшими из сильнейших, — проявить ловкость, скорость, показать удачу. Именно от этого мы отталкиваемся, готовя чемпионское соревнование. Спонсор «Лиги чемпионов» — Корсаковский морской торговый порт, наградой для победителя будет лодочный мотор, для занявших второе и третье места тоже готовят ценные призы», — рассказала Fishnews член оргкомитета «Сахалинского льда» Любовь Стримжа.

Также на фестивале пройдут традиционные командные состязания и «рыбацкие биатлоны». Предусмотрены денежные призы: команда-победитель получит 50 тыс. рублей, рыбаки, занявшие второе место, — 30 тысяч, обладатели третьего места — 20 тысяч. Аналогичные награды приготовили для команд из участников с ограниченными возможностями.

В личном первенстве ставки выше. Так, победителю «Мужского биатлона» вручат квадроцикл РМ 500-2 от «Русской механики», отметила Любовь Стримжа. За второе место предусмотрена награда в 70 тыс. рублей, за третье — 40 тысяч. Лидеры «Женского биатлона» получат 50 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Кроме призов, победителей ждут кубки и медали. Также участников «Сахалинского льда» наградят в номинациях «За самую крупную рыбу», «Самому опытному участнику», «Самая колоритная команда» (по 10 тыс. рублей). Запланированы отдельные поощрения для лучших женских и детских команд, групп поддержки. Еще организаторы хотят вручить маленький приз тому, кто первым поймает рыбу. Кроме того, предполагается подготовить памятные значки для всех участников, наклейки, сувениры.

Все подробности, расписание мероприятия, регламент и важные объявления постепенно будут появляться на сайте sakhice.ru. Там же будут принимать заявки на участие — регистрация откроется с 7 февраля.

Медиахолдинг Fishnews выступает информационным партнером «Сахалинского льда». Почитать о предыдущих состязаниях можно в нашем специальном репортаже.

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