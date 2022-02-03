Минтайщики наращивают темпы вылова

К началу февраля отечественные предприятия освоили 202 тыс. тонн минтая — на 14% выше уровня 2021 г., сообщает Росрыболовство. Отраслевая наука предупреждает экспедицию, что эта неделя будет самой штормовой с начала года.

В федеральном агентстве состоялось очередное заседание рабочей группы по организации вылова минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях в сезон «А». Видеоконференцию с дальневосточными теруправлениями провел заместитель руководителя ведомства Василий Соколов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, в Охотском море добыто 178,3 тыс. тонн минтая, это на 18% выше уровня прошлого года. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 174,6 тыс. тонн (+22%). В Восточно-Сахалинской подзоне добыто 0,8 тыс. тонн, в Южно-Курильской зоне — 5,9 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне — 2,9 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне — 8,1 тыс. тонн, в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне — 3,4 тыс. тонн.

Тихоокеанской сельди поймали 48 тыс. тонн, из них 44,3 тыс. тонн приходится на Северо-Охотоморскую подзону.

Трески на Дальнем Востоке освоено 13 тыс. тонн, в том числе в Западно-Беринговоморской зоне — 3,2 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне — 2,4 тыс. тонн, в Охотском море — 4,6 тыс. тонн.

На промысле минтая в Охотском море находилось 74 судна, добычу сельди вели 8 судов, трески — 16 судов. С начала охотоморской экспедиции установлено ежесуточное дежурство промыслового флота. Безопасность минтаевой путины обеспечивает спасатель «Справедливый».

Мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море ведут 12 наблюдателей Тихоокеанского филиала ВНИРО и три специалиста КамчатНИРО.

По данным Приморского территориального управления Росрыболовства, степень загрузки холодильников в крае составляет 65%. За прошедшую неделю в западные регионы страны железнодорожным транспортом отправлено почти 20 тыс. тонн рыбной продукции. Цены за транспортировку с начала года не изменились, проблем с размещением подходящих рыбных грузов нет, отметили в ФАР.

По прогнозам науки, эта неделя будет самой штормовой с начала года. Наиболее опасным для промысловых операций может оказаться район на подходах к заливу Шелихова к северу от 56° с.ш.

До конца недели во всех районах Западно-Камчатской подзоны ожидается усиление штормовых условий. Нестабильная ледовая обстановка будет сохраняться в районах у ледяного массива залива Шелихова (севернее 55° с.ш.). Динамическое влияние штормовых ветров северо-восточных румбов будет вызывать взлом и подвижку полей сплоченного льда залива и активное перераспределение битого и среднебитого льда к юго-западу, западу вдоль ледяного пояса полуострова Кони-Пьягина. С 3 февраля неблагоприятная ледовая обстановка и сильное волнение ожидаются и в северной части Северо-Охотоморской подзоны.

Судам, работающим в районах на подходах к заливу Шелихова, вдоль пояса льда у Кони-Пьягина и в северной части Северо-Охотоморской подзоны, не рекомендуется входить в зону разреженного дрейфующего льда.

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