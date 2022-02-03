Японские марифермеры сочиняли моллюскам фальшивые «родословные»

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии проверило происхождение двустворчатых моллюсков Venerupis philippinarum. Оказалось, что большинство ракушек, помеченных как выращенные в префектуре Кумамото, ввезены из-за рубежа.

Министерство подсчитало число моллюсков, проданных в более чем 1 тыс. магазинов с октября по декабрь, сообщает NHK. По ее данным, предполагаемый объем продаж составил 2 485 тонн — в 100 раз больше урожая Venerupis philippinarum, собранного в префектуре за весь 2020 г.

Генетическое исследование образцов показало: около 97% моллюсков, реализовывавшихся как произведенные в Кумамото, прибыли в Японию из-за рубежа, отмечают СМИ.

Теперь в министерстве планируют провести масштабную работу с местной администрацией, чтобы выяснить, что же произошло. Кроме того, чиновники намерены совместно с полицией принять жесткие меры против нарушения закона о маркировке продуктов питания.

Ввезенные морепродукты можно помечать как произведенные в Японии — в случае, если моллюски дорощены в префектуре и этот период был дольше, чем время их жизни за рубежом, сообщает корреспондент Fishnews. Представители отрасли указывают, что такой лазейкой могут пользоваться недобросовестные аквафермеры. Они закупают годовалых или двухгодовалых моллюсков из Китая или Кореи, выдерживают их в своем хозяйстве от 10 дней до полугода и затем выдают эти морепродукты за товар из Кумамото.

Глава министерства Канэко Гэндзиро заявил, что фальсификация места происхождения может привести к потере доверия потребителей. Губернатор префектуры Икуо Кабисима объявил о двухмесячном запрете на поставки моллюсков из Кумамото — для проведения полного расследования и выяснения реальной ситуации на производстве.

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