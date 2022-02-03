Владимир Путин заявил о планах привлекать китайские инвестиции на Дальний Восток

Россия намерена активно развивать межрегиональные связи между Китаем и российским Дальний Востоком и Сибирью, привлекать китайские инвестиции и технологии, подчеркнул президент РФ в преддверии визита в КНР.

Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, заявил Владимир Путин в статье для информагентства «Синьхуа». 4 февраля президент РФ будет присутствовать на открытии XXIV зимних Олимпийских игр, в рамках визита в Китай запланированы переговоры на высшем уровне, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

С председателем КНР Си Цзиньпином предполагается рассмотреть ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. В том числе развитие деловых связей.

По итогам 2021 г. взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — 140 млрд долларов. Довести объем торговли предполагается до 200 млрд долларов в год, обратил внимание Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства.

В «портфеле» Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству — 65 проектов на сумму свыше 120 млрд долларов. Речь идет о взаимодействии в добыче и переработке полезных ископаемых, строительстве объектов инфраструктуры, сельском хозяйстве.

«Одна из стратегических задач России — ускоренный социально-экономический подъем Сибири и Дальнего Востока. Эти территории — ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты», — заявил российский президент.

Он напомнил о начавшейся модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. «К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счет роста объемов транзитных грузов и сокращения времени перевозок. Растет и портовая инфраструктура на российском Дальнем Востоке. Все это должно еще больше повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик», — подчеркнул президент.

В статье он отдельно остановился на сотрудничестве в энергетике, информационно-коммуникационной, космической отраслях, медицине, гуманитарной сфере и сохранении экосистем.

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