Бухты Приморья ждут «Генеральной уборки»

В акваториях Приморского края начнется подъем затонувших судов. В текущем году планируется утилизировать шесть объектов, а до 2024 г. включительно — 27 единиц «подводного флота».

Заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко отметила, что наведение порядка в бухтах Приморья стало возможным благодаря федеральному проекту «Генеральная уборка».

«На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета. Часть же денег планируется вернуть за счет продажи этих объектов после того, как их поднимут, — для дальнейшей переработки», — рассказала зампред.

Она добавила, что суда будут убирать в морских акваториях за пределами портов. Сейчас идет корректировка и уточнение программы, однако уже в этом году работы начнутся в бухтах Золотой Рог, Старка, Новик, в районе острова Рейнеке, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Комплексного решения этого вопроса до принятия этой программы не было, и долгое время проблема лишь усугублялась, пополняя наши прибрежные морские территории все новыми и новыми затонувшими объектами. Теперь же есть реальный механизм и финансирование для того, чтобы качественно изменить ситуацию», — подчеркнула Елена Пархоменко.

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