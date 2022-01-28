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Ход ликвидации «корабельных кладбищ» обсудили на заседании правительства. Фото пресс-службе кабмина

Дальневосточные бухты лишатся почти 70 затонувших судов

Правительство продолжит ликвидацию «корабельных кладбищ» — в течение 2022 г. в акваториях портов Дальнего Востока планируется поднять и утилизировать 68 затонувших судов.

В прошлом году в рамках реализации экологической инициативы «Генеральная уборка» на Дальнем Востоке было поднято 17 затонувших судов. «Рассчитываем, что это только первый шаг в расчистке прибрежных территорий и акваторий», — заявил на заседании правительства 27 января премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, для финансирования мероприятий «Генеральной уборки» предусмотрено выделение 20 млрд рублей на трехлетний период, в том числе более 4 млрд рублей в текущем году.

Курирующая экологический блок вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что в прошлом году были приняты законы, запрещающие затапливать корабли. По ее словам, собственники имущества должны будут нести полную финансовую ответственность за ликвидацию накопленного вреда на суше и на море.

«В текущем году мы планируем поднять и утилизировать 68 кораблей на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях, а к 2024 г. планируем утилизировать 213 судов. Они перестанут мешать судоходству, рыболовству и наносить вред окружающей среде», — рассказала вице-премьер.

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