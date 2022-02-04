Рыба плывет в столицу на «Продэкспо»

С 7 по 11 февраля в Москве состоится международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022». На ней планируется представить большой ассортимент рыбы и морепродуктов из России и других стран.

«Продэкспо-2022» традиционно пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Ведущие производители продуктов питания и напитков, закупщики федеральных и региональных сетей, розничной торговли, общественного питания и профессионалы ресторанного бизнеса проведут переговоры с новыми клиентами и поставщиками, расширят географию продаж и заключат новые договоры.

Мероприятие проведут в соответствии с утвержденными Роспотребнадзором рекомендациями по предупреждению распространения COVID-19, а также в соответствии с действующими нормативными актами в этой сфере.

Со всего света

На «Продэкспо-2022» будет представлен широкий ассортимент продуктов питания и напитков, включая алкоголь. Ожидаются знаковые премьеры: новые компании, новые бренды, торговые марки. Общая площадь экспозиции составит около 100 тыс. кв. м.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Экспоцентра», в выставке примут участие около 2050 компаний из 54 стран.

Национальные экспозиции организуют Азербайджан, Армения, Бразилия, Ирландия, Италия, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Португалия, Северная Македония, Сербия, Турция, Узбекистан, Уругвай, Франция, Шри-Ланка, Южная Осетия.

Россию на выставке представят свыше 1500 компаний. В том числе региональные коллективные экспозиции объединят более 300 производителей из 46 субъектов РФ.

Это Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Коми, Крым, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Алтайский, Ставропольский, Краснодарский, Приморский, Хабаровский края, Сахалинская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Челябинская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Некоторые регионы организуют по два коллективных стенда в различных тематических салонах. Впервые коллективные экспозиции представят Республика Коми, Республика Крым, Удмуртия, Иркутская, Липецкая, Мурманская, Новгородская области, Кузбасс, НАО.

Рыбный салон

Участники «Продэкспо» продемонстрируют широкий ассортимент продовольствия высокого качества в 30 тематических салонах — от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, органического, спортивного, функционального питания, продуктов для здорового образа жизни, халяля, кошера, экзотической продукции.

Салон «Рыба и морепродукты» (павильон № 1) покажет живую, охлажденную, свежезамороженную рыбу, морепродукты, икру и рыбные деликатесы, снеки, пресервы и консервы. Российские производители продемонстрируют широкую линейку продукции — морской, речной, озерной, выращенной в форелевых хозяйствах.

География экспонентов охватывает все российские регионы, славящиеся рыбой и морепродуктами: Приморье, Сибирь, ЯНАО, Якутию, Астраханскую область. Кроме того, будет представлена продукция из Азербайджана, Армении, Италии, Южной Кореи.

Не только продукты

Специалисты Центра подбора персонала на стенде № 85С10 помогут работодателям найти кадры, а соискателям — работу. В этом году на выставке будут работать эксперты по лизингу персонала, организации бригад работников для складской логистики, общественного питания, торговли, производства и оперативного управления этими бригадами.

Портал Retail.ru будет всесторонне освещать мероприятие и рассказывать о его участниках. Они смогут записать видеоинтервью, рассказав о своей компании, продукте или проекте.

Круглые столы, конференции, конкурсы

Деловая программа сфокусируется на темах качества, безопасности продуктов питания и напитков. В центре внимания также будут органическая продукция, экологичность и упаковка. Ключевым событием станет Центр закупок сетей.

Программу откроет круглый стол «Ритейл как инфраструктура продвижения органической продукции». В мероприятии примут участие представители Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда, Минпромторга, Роскачества, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты, руководители направления ЗОЖ и ЭКО торговых сетей.

Знаковыми событиями станут пленарная сессия «Российская система качества: тренды, проблемы, перспективы» и сессия «Производители на пути к деловому совершенству».

Участники конференции «Органик в свете климатической повестки» обсудят роль органического сельского хозяйства в устойчивом развитии, а также адаптации и смягчения изменения климата. Зарубежные и российские спикеры представят практические кейсы использования органик-практик для улучшения состояния окружающей среды.

Завершит программу круглый стол «Как обустроить органик в России» с ведущими стейкхолдерами этого рынка в РФ.

Традиционными событиями деловой программы станут мероприятия КВК «Империя Форум» и АО «Экспоцентр» для представителей розницы, производителей упаковки и продуктов питания, поставщиков продовольственных товаров, закупщиков из федеральных, региональных и локальных розничных сетей и поставщиков.

На «Продэкспо» состоится самый крупный Центр закупок сетей™. Более 300 закупщиков федеральных, региональных и локальных сетей сядут за стол переговоров, чтобы обновить ассортимент и найти новые интересные продукты.

Поставщики продуктов питания проведут встречи с представителями розничных сетей, маркетплейсов и HoReCa. Среди закупщиков — «Ашан», «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Светофор», Ozon, «Яндекс.Лавка», Subway, «Командор» и еще более 100 компаний из России, и США, Китая и Европы.

Кроме прямых переговоров с сетями, пройдут еще четыре мероприятия: продфорумы «Поставщик в сети» и «Собственная торговая марка», PLATFORUM (ключевое событие для FMCG-поставщиков по сотрудничеству с маркетплейсами и онлайн-магазинами), конференция «Современная пищевая упаковка».

В рамках деловой программы состоится круглый стол «FOOD PACK: стратегии «визуальной силы» для региональных гастрономических брендов». В мероприятии примут участие представители торгово-промышленных палат, отраслевых ассоциаций, высших учебных заведений, дизайнеры упаковки пищевой продукции, региональные производители.

В программу мероприятий также войдут XII Международный конгресс «Халяль», конференция «Еда будущего: специализированная и обогащенная пищевая продукция – вектор на здоровьесбережение».

Интересной ожидается и конкурсная программа. Состоятся XVII Международный конкурс на лучшую упаковку и этикетку для пищевой и парфюмерно-косметической продукции и напитков «ПродЭкстраПак-2022», будет вручена премия «Продэкспо органик», пройдут конкурсы «Выбор сетей» и «Инновационный продукт».

Также в рамках выставки проведут XXIV Международный дегустационный конкурс, международный конкурс «Лучший продукт-2022», XVI Международный отраслевой конкурс «За высокие потребительские свойства товаров».

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