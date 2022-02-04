Людмила Талабаева: Сначала нужно понять, что мы получили от первой волны инвестквот

Законопроект о второй волне инвестквот следует принимать только после проведения глубокого анализа итогов первой волны, считает член Совета Федерации Людмила Талабаева. В нынешнем виде законопроект может повредить прибрежному рыболовству, отметила она.

Тему второго этапа квот под инвестиции сенатор от Приморского края Людмила Талабаева обсудила на встрече с трудовым коллективом группы компаний «Владкристалл» во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что предлагается продолжить выделение инвестиционных квот вылова рыбы и аукционы с инвестиционными обязательствами по другим объектам промысла.

«Вопросы к законопроекту о втором этапе инвестквот возникли и у меня, и у некоторых моих коллег в Совете Федерации. Мы откровенно говорим о том, что до запуска второго этапа инвестквот необходимо провести глубокий анализ результатов первого этапа. Нам не хватает полной информации, сколько судов уже построено, а сколько — запаздывает со сдачей и насколько серьезно они запаздывают. У нас нет комплексной картины того, что мы получили в итоге. Когда мы поймем, как провести второй этап таким образом, чтобы и бизнес не страдал, и государство было в плюсе, тогда и нужно принимать этот законопроект», — заявила парламентарий.

Людмила Талабаева также отметила, что при втором этапе изменений необходимо не забывать о поддержке прибрежного промысла, несущего значительную социальную нагрузку в поселках на побережье. «Есть примеры, когда предприятие на прибрежном промысле добывает рыбу, но этот бизнес нерентабелен. А предприятие выживает за счет добычи ежей и моллюсков. Если сейчас вынести эти объекты промысла на аукционы, то прибрежные предприятия просто закроются», — подчеркнула Людмила Талабаева.

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