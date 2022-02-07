Порты окончательно переводят на электронный документооборот

Правительство поручило госорганам перейти на электронный документооборот в портах, используя портал «Морской порт». Задача поставлена ФТС, ФСБ, Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Росморречфлоту.

Соответствующее распоряжение правительства — от 3 февраля 2022 г. №152 — подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Система «Морской порт» должна объединить информацию о лицах, транспортных средствах, грузах и товарах, которые пересекают российскую границу в морских или речных портах, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Главные цели — отказаться от оборота бумажных документов, упростить процессы перемещения людей и товаров, сделать проще контроль за перевозками, повысить качество портовых услуг и сократить время пребывания грузов в порту.

Комплекс программных средств «Портал «Морской порт» тестировался с 2014 г., систему успешно опробовали на таможне.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews