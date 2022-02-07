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Заслуженный работник рыбного хозяйства Владимир ИЗМАЙЛОВ

У истоков важных решений: Владимиру Измайлову 80 лет

Заслуженному работнику рыбного хозяйства Владимиру Измайлову 7 февраля исполнилось 80 лет. В 1987–1997 гг. он возглавлял Главрыбвод — организацию, которая занималась охраной и воспроизводством рыбных запасов во всех бассейнах страны.

Профессиональный путь в рыбной отрасли Владимир Абдурманович начал в 1974 г. в Государственном институте по проектированию гидротехнических, рыбоводно-мелиоративных и прудовых сооружений (Гидрорыбпроект) Министерства рыбного хозяйства СССР, где проработал десять лет.

Как главный инженер института он занимался развитием рыбоводства на внутренних водоемах, решая задачи по увеличению объемов выращивания товарной рыбы и организации производства специализированных кормов. Вместе с коллегами по Гидрорыбпроекту Владимир Измайлов участвовал в создании методик определения влияния антропогенных факторов на рыбные запасы и расчета ущерба, наносимого рыбному хозяйству другими отраслями экономики.

Новая страница трудовой биографии Владимира Абдурмановича открылась после перехода в Главрыбвод — Главное управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства Минрыбхоза СССР. В 1987 г. он возглавил эту организацию — на тот момент мощнейшую структуру, зона ответственности которой простиралась от рыбоохраны до воспроизводства водных биоресурсов, борьбы с болезнями рыб и поддержания среды их обитания.

На балансе Главрыбвода находилась добрая сотня рыбоводных заводов, многие из которых устарели и уже не соответствовали требованиям времени. Под руководством Владимира Измайлова была выполнена огромная работа по реконструкции и техническому переоснащению таких предприятий, ликвидации совсем уж безнадежных и строительству новых. Только на Камчатке за это время было введено в строй пять новых рыбоводных заводов. Не меньше усилий потребовалось, чтобы привести в порядок управления и инспекции Главрыбвода — несколько сотен объектов, разбросанных по всем рыбохозяйственным бассейнам страны.

В период реформ 1990-х гг. Владимир Абдурманович работал на разных должностях в Комитете рыбного хозяйства, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия и снова в Госкомитете по рыболовству. Много внимания уделял нормотворческой деятельности, включая подготовку закона о рыболовстве, — новая российская действительность требовала полного пересмотра отраслевого законодательства.

Во многом благодаря настойчивости и усилиям Владимира Измайлова в конце 1990-х гг. комитету по рыболовству удалось сохранить полномочия по охране рыбных запасов на внутренних водоемах, хотя эти функции в отношении морских биоресурсов отошли Пограничной службе. Он не раз высказывал твердую позицию, что наука, рыбоохрана, воспроизводство и добыча водных биоресурсов должны находиться в одном ведомстве.

В 2006–2008 гг. Владимир Измайлов курировал рыбохозяйственный комплекс в качестве заместителя министра сельского хозяйства. Но его знания, опыт и авторитет не остались невостребованными даже после ухода с этого поста. Он активно помогал отраслевым союзам и ассоциациям, участвовал в обсуждении важнейших для рыбацкого сообщества вопросов, выступал как эксперт на площадках Госдумы, Совфеда, федеральных и региональных органов власти.

Редакция Fishnews поздравляет Владимира Абдурмановича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, сил и энергии на долгие годы.

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