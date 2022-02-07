АСРФ призвала регулятора подумать над мерами сбережения ресурса

Ситуация у зарубежных коллег еще раз напоминает о важности решения вопросов учета уловов и безотходной переработки, прокомментировали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) инцидент со сбросом рыбы с траулера Margiris.

По данным СМИ, около сотни тысяч мертвых рыб, обнаруженных в водах Бискайского залива у западного побережья Франции, были сброшены с траулера Margiris. Это судно называют вторым по величине траулером в мире. Ситуация привлекла внимание экологов и французских властей, сообщает ТАСС со ссылкой на CNews.

Этот случай в очередной раз говорит о важности сохранения биоресурсов и эффективного использования сырья, заявили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

«Я бывал на подобных судах и знаком с организацией производства на них. Такой сброс может быть результатом сырьевого подхода к организации промысла, — считает президент АСРФ Алексей Осинцев. — Эти океанические суда характеризуются высокой промысловой мощностью. Но их фабрики только замораживают рыбу». На таком флоте не предусмотрена возможность безотходной переработки, отметил руководитель объединения.

«Такой массовый выброс рыбы непромыслового размера, или, как еще говорят, «неделовой», рыбы свидетельствует о проблемах в учете уловов и их контроле. Считаем, что российскому регулятору совместно с Росрыболовством необходимо сделать вывод из этого случая и продумать, как не допустить подобного у нас на Дальнем Востоке», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Выработку предложений по повышению устойчивости рыболовства, сохранению биоресурсов и более эффективному использованию сырья в АСРФ называют одной из своих ключевых задач. В декабре ассоциация направила в Росрыболовство инициативы по методу и техническим средствам взвешивания уловов на промысловых судах.

Решение о прямом взвешивании уловов позволит не только обеспечить сохранность запасов промысловых объектов, но и увеличить в перспективе общие допустимые уловы, освоение и выпуск рыбной продукции глубокой переработки, отмечали в объединении.

«Контроль и учет уловов «на входе» позволит обеспечить выполнение требований правил рыболовства о переработке молоди, ее добыча будет включена в отчеты по освоению квот. Переловы будут исключены», — прокомментировал Алексей Осинцев.

В объединении также обратили внимание на важность развития безотходной переработки на судах для морской экологии.

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