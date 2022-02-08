Исследования исключат из «рыбной» госпрограммы

Изменения в схемах финансирования исследований планируется отразить в госпрограмме развития рыбохозяйственного комплекса. Теперь финансовое обеспечение предусмотрено в другой госпрограмме, говорится в пояснительной записке.

Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» . Поправки размещены на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из задач госуправления в сфере реализации программы планируется исключить проведение оценки сырьевой базы водных биоресурсов.

«Проведение оценки сырьевой базы водных биологических ресурсов в объеме не менее 5500 тыс. тонн до конца 2030 года является задачей комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по организации рыболовства» (далее — КПМ 5). Учтено предложение Минфина России по исключению КПМ 5 из структуры государственной программы в связи с отсутствием финансирования мероприятий по оценке запасов водных биологических ресурсов на основе рыбохозяйственных исследований.

С 2022 года финансовое обеспечение предусмотрено в государственной программе Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Такие же изменения планируется внести и по остальному тексту госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса.

Напомним, что изменения в системе финансирования рыбохозяйственных исследований вызвали серьезное беспокойство в отраслевом сообществе. Исследования занимают особое место в рыбной промышленности: без них отрасль просто не сможет работать, обращали внимание в ассоциациях.

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