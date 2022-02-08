Погоду предложили считать уважительной причиной недолова

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края предложили коррективу федерального закона о рыболовстве. Они считают нужным дополнить условия, при которых право добычи не будет прекращаться в случае двухлетнего неосвоения 70% квоты.

Речь идет о «возникновении обстоятельств непреодолимой силы, вызванных гидрометеорологической, ледовой обстановкой». Напомним, сейчас если квота на добычу водных биоресурсов в течение двух лет подряд осваивается менее чем на 70%, предприятие лишают права на этот лимит.

Профильный комитет Хабаровской думы рассмотрел поправку и рекомендовал направить ее в Госдуму. Текст законопроекта размещен на сайте регионального парламента, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно пояснительной записке, на прибрежном промысле Хабаровского края велика вероятность неосвоения квот тихоокеанской нерестовой сельди в весенне-летний период — из-за тяжелой ледовой обстановки и других неблагоприятных гидрометеорологических условий. Приводятся данные Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК): по этой причине существенный недолов сельди был в 2012 г. (48,4% от лимита), в 2013 г. (26,5%), в 2020 г. (49%).

Для того чтобы избежать принудительного прекращения права на добычу, рыбопромышленники вынуждены сокращать заявляемые доли квот. В результате, по информации АПРОХК, объем вылова тихоокеанской нерестовой сельди в прибрежном промысле в прошлом году сократился в три раза по сравнению с 2019 г. (с 17,7 тыс. до 6 тыс. тонн). Соответственно, снижается объем переработки продукции, уменьшается число занятых в этой сфере.

Напомним, вопрос о недоосвоении квот в районах со сложной ледовой обстановкой ассоциация подняла на заседании Общественного совета при Росрыболовстве в ноябре. По итогам обсуждения ведомству рекомендовали обеспечить участие представителей ОС в заседаниях комиссии по расторжению договоров.



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