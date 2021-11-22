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Росрыболовству рекомендовали обеспечить участие представителей общественного совета в заседаниях комиссии по расторжению договоров

Общественный совет проконтролирует работу комиссий по расторжению договоров

Общественный совет при Росрыболовстве рекомендовал сделать более прозрачной процедуру расторжения договоров о закреплении квот. Также «рыбный» ОС планирует обсудить возможность новых научных исследований в Арктике с Общественным советом при Минобрнауки.

На заседании 20 ноября председатель Общественного совета при Росрыболовстве (ОС) Герман Зверев рассказал об итогах работы общественных советов при федеральных органах власти. В рейтинге Общественной палаты, которая курирует все 74 общественных совета, «рыбный» ОС занял седьмое место, а в категории «регламентная деятельность» и вовсе оказался лидером, в том числе благодаря совместному заседанию с Общественным советом при ФАС.

«Направления, по которым нам надо усилить свою работу, — это информационная открытость и медиаактивность», — отметил Герман Зверев. Он добавил, что теперь будет учитываться информация об активности каждого члена ОС. Рекомендации Общественной палаты по повышению эффективности деятельности совета планируется рассмотреть на итоговом заседании в третьей декаде декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, члены ОС заслушали доклады о степени изученности водных биоресурсов и экологии морей Северного Ледовитого океана — Баренцева, Белого, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. В сумме эти акватории обеспечивают до 15% общероссийского вылова.

Было отмечено: несмотря на прогресс в последние годы, моря восточного сектора Арктики остаются гораздо менее исследованными, чем в западном секторе, где работают не только российские ученые. При этом Арктика является крайне уязвимым регионом, для которого экологическая безопасность должна быть приоритетом — это относится и к компенсации ущерба рыбным запасам в результате техногенных аварий и другой деятельности человека.

С учетом передачи научных исследований в другую госпрограмму ОС предложил провести совместное заседание с Общественным советом при Минобрнауки и рассмотреть возможности дальнейшего изучения рыбных ресурсов арктических морей. Кроме того, ОС рекомендовал обеспечить общественный контроль при компенсационных выпусках рыбной молоди в Арктической зоне.

Участники заседания также обсудили ситуацию с организацией Росрыболовством работы по принудительному расторжению договоров о закреплении долей квот. По информации управления организации рыболовства, в 2019-2021 гг. процедура расторжения была инициирована по 452 договорам, из которых расторгнуто 99, в том числе 77 на добровольной основе и 22 по итогам судебных решений. Во всех случаях основанием для расторжения стало неосвоение в течение двух лет 70% предоставленной квоты. В процессе рассмотрения остается 353 договора, из них почти 85% — с предприятиями Дальневосточного бассейна.

«Это очень важная тема, тем более для дальневосточных рыбаков. В общественном совете есть обращение от Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края с конкретными примерами — это районы, приравненные теперь к районам Крайнего Севера, где сложная ледовая обстановка, — обратил внимание член ОС Эдуард Климов. — Я попросил бы рассмотреть вопрос об участии либо членов общественного совета, либо представителей общественных организаций в заседаниях комиссии по расторжению договоров».

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов согласился, что препятствий для такого решения нет. «Единственное, у нас просьба, чтобы это не было лоббированием отдельных компаний, а это был общественный контроль, который уполномочен вести общественный совет», — уточнил он.

Члены совета поддержали это предложение и рекомендовали Росрыболовству обеспечить участие представителей общественного совета в заседаниях комиссии по расторжению договоров. Список представителей решено утвердить на следующем заседании ОС.

Общественный совет также принял к сведению отчет рабочей группы по корректировке нормативной базы, регулирующей проведение государственной экологической экспертизы, и одобрил план противодействия коррупции Росрыболовства на 2021-2024 гг.

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