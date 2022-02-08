Рыбная секция «Продэкспо» ждет ценителей здоровых продуктов

В московском «Экспоцентре» 7 февраля открылась выставка «Продэкспо-2022». Это традиционное место встречи производителей продуктов питания и напитков с потенциальными клиентами и поставщиками из российских регионов и зарубежных стран.

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо», организованная при поддержке Минсельхоза и Торгово-промышленной палаты, проходит в российской столице уже в 29-й раз. В этом году в мероприятии принимает участие более 2 тыс. компаний из 54 стран.

В павильонах «Экспоцентра» организованы тематические салоны, объединяющие различные группы продовольственных товаров — от мяса и бакалеи до алкогольных напитков, пищевых добавок и рыбных деликатесов. Правда, последняя категория выглядит скромно. Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбу и морепродукты заявили в своем ассортименте чуть более 40 компаний, а иностранных участников в их рядах и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки. Даже рыбные консервы, традиционно в изобилии представленные на «Продэкспо», привезли немногие производители.

На общем фоне выделяется стенд ГК «За Родину», где показана продукция нового завода, запущенного в октябре прошлого года. Подчиняясь запросам рынка, рыбокомбинат постепенно осваивает сегмент здорового питания — на это нацелена, прежде всего, линейка салатов из тунца с киноа, овощами и травами. В новой торговой марке калининградцев Marine Sun акцент тоже сделан на пользе продукта — содержание омега-3 и других нутриентов подтверждено сертификатами Атлантического филиала ВНИРО.

Мода на альтернативные «рыбные продукты» постепенно добирается и до российских прилавков. Региональные специалитеты вроде астраханской воблы, сибирской пеляди или якутского омуля, нельмы и муксуна, по-прежнему сильны, но все чаще на стендах встречается имитированная икра — хоть черная, хоть красная, — и другие веганские продукты из водорослей — с разнообразными соусами и добавками. Настоящая осетровая икра, впрочем, тоже присутствует — за что спасибо аквакультуре.

Сокращение рыбного сектора с тревогой отмечают и сами участники «Продэкспо». Понятно, что в условиях пандемии рассчитывать на активную экспансию сложно даже с лучшей в мире продукцией. По словам экспонентов, сейчас московская выставка — это скорее возможность встретится с постоянными партнерами и дистрибьюторами, освежить контакты, обсудить прошлогодние результаты и закрепить договоренности, а для планов по завоеванию внешних рынков пока не время.

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