Россия запустит научно-техническую программу в сфере изменений климата

Правительство подготовило Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на период до 2030 г. Для реализации на ближайшие три года из федерального бюджета выделят 5,9 млрд рублей.

«Программа направлена на создание наукоемких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к его изменениям», — рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В фокусе внимания программы — проблема парниковых газов, устойчивое социально-экономическое развитие страны с учетом низкого уровня выбросов. Предусматривается, что будут выработаны технологические решения для исследования источников эмиссии и поглотителей парниковых газов, а также меры по уменьшения их воздействия на окружающую среду, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

В результате комплексной работы будут созданы системы мониторинга парниковых газов, в том числе система мониторинга «черного углерода» в атмосферном воздухе, экономико-математические модели для прогнозирования изменений климата и управления связанными с этим рисками.

Предстоит разработать собственные и апробировать мировые методики определения эффективных низкоуглеродных технологий в отраслях экономики, технологий поглощения парниковых газов. Также программа нацелена на создание технологий по увеличению поглощающей способности лесных и болотных экологических систем.

«Россия получит собственную научную и методическую базу, которая позволит не только лучше понимать происходящие изменения окружающей среды и предвидеть возможные для экономики регионов и их жителей риски, но и эффективно их снижать. Кроме того, наработанные методики позволят объективно оценивать ситуацию и проводить взвешенную национальную политику в контексте мировой борьбы с углеродными выбросами», — отметила Виктория Абрамченко.

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