Марифермерам предлагают поторговаться за участок в Белом море

Росрыболовство выставило на электронный аукцион рыбоводный участок площадью 1,17 тыс. га в Белом море. Стартовая цена лота — 8,1 млн рублей, заявки принимаются до 9 марта.

Согласно аукционной документации, участок под номером РКБлМ-3 расположен в Кандалакшском заливе Белого моря южнее острова Великий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, торги назначены на 17 марта, место проведения — электронная площадка «РТС-тендер». Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Напомним, на 25 февраля назначен аукцион по другому участку в Белом море. Площадь этого РВУ — 106 га, стартовая цена — 734 тыс. рублей.

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