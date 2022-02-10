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Председатель комитета Совета Федерации Алексей МАЙОРОВ ответил на вопросы СМИ на онлайн-брифинге РИА «Новости»

Алексей Майоров: Надо позаботиться, чтобы рынок не был монополизирован

Необходимо, чтобы ко второму этапу инвестиционных квот и аукционов было готово судостроение. Также важно обеспечить возможность работы в рыбной отрасли для небольших компаний, уверен председатель профильного комитета Совета Федерации Алексей Майоров.

Вопрос по второму раунду инвестиционных квот и квотных аукционов крайне сложный, считает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Когда принимались законы по первому этапу, целью было привлечение средств в бюджет и строительство новых мощностей, отметил сенатор. По его мнению, с одной стороны, механизмы показали свою эффективность, с другой — есть определенные сложности.

Сейчас Минсельхоз подготовил законопроект по второй волне. «Планируется, что он в апреле попадет в правительство, а в мае уже может быть внесен в Государственную Думу», — рассказал глава комитета Совета Федерации, отвечая на вопрос Fishnews.

Между тем регионы озвучивают позицию, что со вторым раундом, возможно, не стоит спешить — надо сохранить исторический принцип, отметил Алексей Майоров. Парламентарий добавил, что разделяет это мнение.

В качестве результата реализации программы квот под инвестиции он назвал развитие береговой переработки: запущен 21 новый завод. Но если второй этап будет, надо, чтобы к нему было готово и судостроение, обратил внимание сенатор.

Также важно защитить небольшие предприятия в рыбной отрасли. «Нам все-таки надо позаботиться, чтобы этот рынок не был монополизрован. Дать возможность небольшим рыболовецким компаниям также добывать рыбу, перерабатывать ее и участвовать в экономике нашей страны», — подчеркнул Алексей Майоров.

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НазадМетки: правительствосудостроение
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