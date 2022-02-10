Судно — проводник по Севморпути получит новое энергооборудование

Правительство выделило более 470 млн рублей на модернизацию исследовательского судна «Петр Котцов». Оно занимается навигационно-гидрографическим обеспечением судоходства в районе Северного морского пути.

«Петр Котцов» — судно Гидрографического предприятия госкорпорации «Росатом». Выделенные средства пойдут на замену энергетического оборудования — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Инвестиционный проект технического перевооружения судна, построенного в 1991 году, включает замену двух старых вспомогательных дизель-генераторов на новые агрегаты с аналогичной мощностью. Для этого в 2022 году из федерального бюджета будет выделено около 212 млн рублей, а в 2023-м — более 258 миллионов», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Реализация проекта должна увеличить срок службы судна минимум на 15 лет и значительно снизить эксплуатационные расходы.

Отмечено, что документ подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Северный морской путь». Этот проект стал частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г.

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